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В Новосибирске арестовали подростка по делу о диверсии на железной дороге
В Новосибирске арестовали подростка по делу о диверсии на железной дороге - РИА Новости, 08.09.2023
В Новосибирске арестовали подростка по делу о диверсии на железной дороге
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента одного из местных колледжей по обвинению в диверсии на железной дороге – выводе из строя... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:35
2023-09-08T07:35
2023-09-08T07:35
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россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента одного из местных колледжей по обвинению в диверсии на железной дороге – выводе из строя релейных шкафов. Согласно информации на сайте суда, Ленинский райсуд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). "Постановлением суда от 7 сентября 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 6 ноября 2023 года", - сообщает суд. В управлении судебного департамента по Новосибирской области пояснили, что 25 августа неизвестный на перегоне между железнодорожными станциями "Новосибирск-Западный" – "Обь" ударами вывел из строя релейный шкаф, а 26 августа на том же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа. По подозрению в совершении преступления силовики 6 сентября задержали 17-летнего студента одного из новосибирских колледжей.
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новосибирск, происшествия, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Новосибирск, Происшествия, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске арестовали подростка по делу о диверсии на железной дороге
Суд в Новосибирске арестовал студента по делу о диверсии на железной дороге