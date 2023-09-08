https://ria.ru/20230908/altay-1895068404.html

Явка на выборах главы Алтайского края в первый день составила 8,69 процента

Явка на выборах главы Алтайского края в первый день составила 8,69 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах главы Алтайского края в первый день составила 8,69 процента

Явка на выборах губернатора Алтайского края составила 8,69% по итогам первого дня голосования, на участки пришли более 143 тысяч человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:06

2023-09-08T18:06

2023-09-08T18:06

единый день голосования в россии — 2023

алтайский край

политика

единая россия

коммунисты россии

лдпр

виктор томенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_0:145:2940:1800_1920x0_80_0_0_fbf5fac344830d4d562944e80d67cc4f.jpg

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Алтайского края составила 8,69% по итогам первого дня голосования, на участки пришли более 143 тысяч человек, сообщила пресс-служба регионального избиркома. "По состоянию на 20 часов (16.00 мск - ред) 8 сентября, на избирательных участках на выборах губернатора проголосовало 8,69% от общего числа избирателей. По данным системы ГАС "Выборы" по состоянию на 20 часов местного времени, участие в голосовании на избирательных участках Алтайского края приняли 143 565 избирателей", - отмечает пресс-служба. Выше всего явка составила в закрытом административно-территориальном образовании Сибирский – там проголосовали 43,5% избирателей. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трехдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023, алтайский край, политика, единая россия, коммунисты россии, лдпр, виктор томенко