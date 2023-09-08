https://ria.ru/20230908/aktivy-1895056408.html

Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России

Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России - РИА Новости, 08.09.2023

Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России

Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:28

2023-09-08T17:28

2023-09-08T17:28

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая вопрос об использовании замороженных активов России в интересах Украины, пишет бельгийское издание L'Echo. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". "Бельгийской дипломатии, одной из самых опытных в искусстве компромисса, придется нелегко. Эта работа обещает быть весьма рискованной, поскольку в июне (2024 года – ред.) в Европе и Бельгии пройдут выборы на фоне экономического и энергетического кризисов, усугубляемых возвращением войны в Европу… ЕС сохранит помощь Киеву... Бельгия попытается добиться прогресса по чувствительным вопросам, начиная с того, как замороженные российские активы могут быть использованы для помощи Украине", - пишет издание со ссылкой на европейского дипломата. Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. В числе приоритетных задач на бельгийское председательство в ЕС называются также расширение Евросоюза, миграция, бюджет, экологическая и цифровая трансформация. L'Echo называет конфликт на Украине "источником неопределенности и нестабильности" и предполагает, что эта тема "будет продолжать монополизировать европейские дела" и во время бельгийского председательства. "Я не вижу, как этот конфликт может быстро закончиться. Украина останется главной проблемой", - признался изданию европейский дипломат. Другой актуальной темой во время бельгийского председательства станет расширение ЕС. "В декабре 27 стран ЕС могут дать зеленый свет началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Однако другие вопросы останутся нерешенными. Что делать с Турцией, которая снова стучится в двери ЕС? Что ответить Западным Балканам, которые также ждут четкий сигнал о том, когда они станут членами ЕС?", - задается вопросом L'Echo. По словам европейского источника, "не все единодушно одобрили идею Шарля Мишеля установить дату 2030 для расширения ЕС". "Но ясно, что процесс не займет и 15 лет", - добавил он, указав, что "по мере приближения расширения в ближайшие месяцы и годы активизируются и дебаты о реформировании ЕС". Ожидается, что Бельгия, вслед за своими предшественниками попытается разблокировать и согласование Пакта ЕС о миграции, противниками которого в последнее время выступают Венгрия и Польша. "Если председательствующая в настоящее время в ЕС Испания не сможет закрыть этот вопрос, то бельгийская дипломатия будет предпринимать собственную попытку вслед за Мадридом", - указывает издание. Дополнительные сложности председательству Брюсселя создадут, как ожидается, выборы в европейские институты. С 6 по 9 июня следующего года пройдут выборы в Европарламент, за которыми последует обновление и всего состава руководителей Еврокомиссии и Евросовета. "По мере приближения этого срока представители политических кругов будут участвовать в предвыборной кампании. Законодательная деятельность замедлится. Переговоры, в рамках которых Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС ведут дискуссии по новым законам союза, завершатся 9 февраля… Нам придется выбирать, какие досье мы будем продвигать в первую очередь. Задача бельгийского председательства и правительства Александра де Кроо - добиться как можно большего результата за минимальное время ", - говорит один из европейских дипломатов. Бельгия будет председательствовать в Совете ЕС на основании принципа ротации с 1 января по 30 июня 2024 года. За ней председателем на полгода станет Венгрия. В настоящее время председателем Совета ЕС является Испания, сменившая Швецию. В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Министры страны-председателя возглавляют заседания профильных министров ЕС, содействуют достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.

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