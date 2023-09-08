Рейтинг@Mail.ru
Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/aktivy-1895056408.html
Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России
Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России - РИА Новости, 08.09.2023
Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России
Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:28
2023-09-08T17:28
в мире
украина
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
александр де кроо
шарль мишель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая вопрос об использовании замороженных активов России в интересах Украины, пишет бельгийское издание L'Echo. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". "Бельгийской дипломатии, одной из самых опытных в искусстве компромисса, придется нелегко. Эта работа обещает быть весьма рискованной, поскольку в июне (2024 года – ред.) в Европе и Бельгии пройдут выборы на фоне экономического и энергетического кризисов, усугубляемых возвращением войны в Европу… ЕС сохранит помощь Киеву... Бельгия попытается добиться прогресса по чувствительным вопросам, начиная с того, как замороженные российские активы могут быть использованы для помощи Украине", - пишет издание со ссылкой на европейского дипломата. Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. В числе приоритетных задач на бельгийское председательство в ЕС называются также расширение Евросоюза, миграция, бюджет, экологическая и цифровая трансформация. L'Echo называет конфликт на Украине "источником неопределенности и нестабильности" и предполагает, что эта тема "будет продолжать монополизировать европейские дела" и во время бельгийского председательства. "Я не вижу, как этот конфликт может быстро закончиться. Украина останется главной проблемой", - признался изданию европейский дипломат. Другой актуальной темой во время бельгийского председательства станет расширение ЕС. "В декабре 27 стран ЕС могут дать зеленый свет началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Однако другие вопросы останутся нерешенными. Что делать с Турцией, которая снова стучится в двери ЕС? Что ответить Западным Балканам, которые также ждут четкий сигнал о том, когда они станут членами ЕС?", - задается вопросом L'Echo. По словам европейского источника, "не все единодушно одобрили идею Шарля Мишеля установить дату 2030 для расширения ЕС". "Но ясно, что процесс не займет и 15 лет", - добавил он, указав, что "по мере приближения расширения в ближайшие месяцы и годы активизируются и дебаты о реформировании ЕС". Ожидается, что Бельгия, вслед за своими предшественниками попытается разблокировать и согласование Пакта ЕС о миграции, противниками которого в последнее время выступают Венгрия и Польша. "Если председательствующая в настоящее время в ЕС Испания не сможет закрыть этот вопрос, то бельгийская дипломатия будет предпринимать собственную попытку вслед за Мадридом", - указывает издание. Дополнительные сложности председательству Брюсселя создадут, как ожидается, выборы в европейские институты. С 6 по 9 июня следующего года пройдут выборы в Европарламент, за которыми последует обновление и всего состава руководителей Еврокомиссии и Евросовета. "По мере приближения этого срока представители политических кругов будут участвовать в предвыборной кампании. Законодательная деятельность замедлится. Переговоры, в рамках которых Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС ведут дискуссии по новым законам союза, завершатся 9 февраля… Нам придется выбирать, какие досье мы будем продвигать в первую очередь. Задача бельгийского председательства и правительства Александра де Кроо - добиться как можно большего результата за минимальное время ", - говорит один из европейских дипломатов. Бельгия будет председательствовать в Совете ЕС на основании принципа ротации с 1 января по 30 июня 2024 года. За ней председателем на полгода станет Венгрия. В настоящее время председателем Совета ЕС является Испания, сменившая Швецию. В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Министры страны-председателя возглавляют заседания профильных министров ЕС, содействуют достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.
https://ria.ru/20230908/konfiskatsiya-1895046263.html
https://ria.ru/20230907/aktivy-1894859843.html
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891594942.html
https://ria.ru/20230824/aktivy-1892095523.html
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html
украина
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, александр де кроо, шарль мишель, россия, бельгия, справки
В мире, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Александр де Кроо, Шарль Мишель, Россия, Бельгия, Справки
Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России

L'Echo: Бельгия хочет решить вопрос замороженных активов России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБельгия
Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая вопрос об использовании замороженных активов России в интересах Украины, пишет бельгийское издание L'Echo.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов
16:56
«
"Бельгийской дипломатии, одной из самых опытных в искусстве компромисса, придется нелегко. Эта работа обещает быть весьма рискованной, поскольку в июне (2024 года – ред.) в Европе и Бельгии пройдут выборы на фоне экономического и энергетического кризисов, усугубляемых возвращением войны в Европу… ЕС сохранит помощь Киеву... Бельгия попытается добиться прогресса по чувствительным вопросам, начиная с того, как замороженные российские активы могут быть использованы для помощи Украине", - пишет издание со ссылкой на европейского дипломата.
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
В числе приоритетных задач на бельгийское председательство в ЕС называются также расширение Евросоюза, миграция, бюджет, экологическая и цифровая трансформация.
L'Echo называет конфликт на Украине "источником неопределенности и нестабильности" и предполагает, что эта тема "будет продолжать монополизировать европейские дела" и во время бельгийского председательства.
«
"Я не вижу, как этот конфликт может быстро закончиться. Украина останется главной проблемой", - признался изданию европейский дипломат.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Минфин США оценил объем блокированных российских активов
Вчера, 22:31
Другой актуальной темой во время бельгийского председательства станет расширение ЕС.
«
"В декабре 27 стран ЕС могут дать зеленый свет началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Однако другие вопросы останутся нерешенными. Что делать с Турцией, которая снова стучится в двери ЕС? Что ответить Западным Балканам, которые также ждут четкий сигнал о том, когда они станут членами ЕС?", - задается вопросом L'Echo.
По словам европейского источника, "не все единодушно одобрили идею Шарля Мишеля установить дату 2030 для расширения ЕС".
«
"Но ясно, что процесс не займет и 15 лет", - добавил он, указав, что "по мере приближения расширения в ближайшие месяцы и годы активизируются и дебаты о реформировании ЕС".
Ожидается, что Бельгия, вслед за своими предшественниками попытается разблокировать и согласование Пакта ЕС о миграции, противниками которого в последнее время выступают Венгрия и Польша.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Силуанов заявил о намерении начать обмен замороженных активов россиян
22 августа, 19:23
«
"Если председательствующая в настоящее время в ЕС Испания не сможет закрыть этот вопрос, то бельгийская дипломатия будет предпринимать собственную попытку вслед за Мадридом", - указывает издание.
Дополнительные сложности председательству Брюсселя создадут, как ожидается, выборы в европейские институты. С 6 по 9 июня следующего года пройдут выборы в Европарламент, за которыми последует обновление и всего состава руководителей Еврокомиссии и Евросовета.
«
"По мере приближения этого срока представители политических кругов будут участвовать в предвыборной кампании. Законодательная деятельность замедлится. Переговоры, в рамках которых Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС ведут дискуссии по новым законам союза, завершатся 9 февраля… Нам придется выбирать, какие досье мы будем продвигать в первую очередь. Задача бельгийского председательства и правительства Александра де Кроо - добиться как можно большего результата за минимальное время ", - говорит один из европейских дипломатов.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы
24 августа, 21:21
Бельгия будет председательствовать в Совете ЕС на основании принципа ротации с 1 января по 30 июня 2024 года. За ней председателем на полгода станет Венгрия. В настоящее время председателем Совета ЕС является Испания, сменившая Швецию.
В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Министры страны-председателя возглавляют заседания профильных министров ЕС, содействуют достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
22 августа, 16:39
 
В миреУкраинаМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентАлександр де КрооШарль МишельРоссияБельгияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала