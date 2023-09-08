https://ria.ru/20230908/aktivnost-1894986520.html

В Мосгоризбиркоме оценили активность на выборах мэра столицы

В Мосгоризбиркоме оценили активность на выборах мэра столицы - РИА Новости, 08.09.2023

В Мосгоризбиркоме оценили активность на выборах мэра столицы

Цифра в полмиллиона проголосовавших на ДЭГ в Москве к обеду первого дня говорит о том, что возможность проголосовать есть, люди активны, рассказала журналистам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:09

2023-09-08T14:09

2023-09-08T14:09

единый день голосования в россии — 2023

москва

ольга кириллова

мосгоризбирком

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Цифра в полмиллиона проголосовавших на ДЭГ в Москве к обеду первого дня говорит о том, что возможность проголосовать есть, люди активны, рассказала журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Та цифра, которую я сейчас озвучила, полмиллиона проголосовавших и ещё до наступления полноценного обеда, говорит о том, что активность есть и возможность проголосовать все-таки в Москве есть", - сказала Кириллова. Она отметила, что также наблюдается активность на голосовании на муниципальных выборах в новой Москве. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком