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Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 08.09.2023 (обновлено: 10:56 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/agent-1894902915.html
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя - РИА Новости, 08.09.2023
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя
Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:13
2023-09-08T10:56
специальная военная операция на украине
фсб
севастополь
украина
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного в пятницу Центром общественных связей ФСБ России."На меня вышел пользователь с ником "Макс Полянов", он представился, что он - сотрудник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины – ред). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать … Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают", - сказал он.Задержанный добавил, что он также должен был собирать для ГУР данные о передвижении кораблей и подводных лодок-носителей ракет "Калибр"."Оповещение о взлёте авиации с аэропорта "Бельбек" и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте – фиксировать их в местах базирования. Всё это передавалось через мессенджер Telegram", - рассказал украинский агент.
https://ria.ru/20230905/agent-1894383714.html
севастополь
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фсб, севастополь, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Севастополь, Украина, Министерство обороны Украины
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя

Украинский агент признался, что собирал данные о бухте Севастополя и точках ПВО

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ пресекла теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма
ФСБ РФ пресекла теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ РФ пресекла теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного в пятницу Центром общественных связей ФСБ России.
"На меня вышел пользователь с ником "Макс Полянов", он представился, что он - сотрудник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины – ред). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать … Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают", - сказал он.
Задержанный добавил, что он также должен был собирать для ГУР данные о передвижении кораблей и подводных лодок-носителей ракет "Калибр".
"Оповещение о взлёте авиации с аэропорта "Бельбек" и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте – фиксировать их в местах базирования. Всё это передавалось через мессенджер Telegram", - рассказал украинский агент.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии
5 сентября, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеФСБСевастопольУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
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