https://ria.ru/20230908/agent-1894902915.html
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя - РИА Новости, 08.09.2023
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя
Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:13
2023-09-08T10:13
2023-09-08T10:56
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного в пятницу Центром общественных связей ФСБ России."На меня вышел пользователь с ником "Макс Полянов", он представился, что он - сотрудник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины – ред). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать … Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают", - сказал он.Задержанный добавил, что он также должен был собирать для ГУР данные о передвижении кораблей и подводных лодок-носителей ракет "Калибр"."Оповещение о взлёте авиации с аэропорта "Бельбек" и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте – фиксировать их в местах базирования. Всё это передавалось через мессенджер Telegram", - рассказал украинский агент.
https://ria.ru/20230905/agent-1894383714.html
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фсб, севастополь, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Севастополь, Украина, Министерство обороны Украины
Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя
Украинский агент признался, что собирал данные о бухте Севастополя и точках ПВО