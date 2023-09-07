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Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД

Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2023

Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД

Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:21

2023-09-07T08:21

2023-09-07T08:57

европа

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

в мире

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ничего более далекого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону. Если бы люди, которые сейчас занимаются рассмотрением подобных абстракций были бы действительно заинтересованы в сокращении ядерных рисков, сокращении ядерных арсеналов, они бы начали с активизации работы с Вашингтоном в пользу выведения из Европы нестратегического ядерного оружия", - заявил замминистра.Рябков не исключил, что напротив - скоро возникнут свидетельства эскалационного курса Запада, "противоречащего не просто идеи безъядерной зоны, а самой философии ядерного разоружения со стороны натовских противников".

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европа

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Варвара Скокшина

европа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире