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Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2023
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08:21 07.09.2023 (обновлено: 08:57 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/zona-1894668086.html
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2023
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД
Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:21
2023-09-07T08:57
европа
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
в мире
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ничего более далекого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону. Если бы люди, которые сейчас занимаются рассмотрением подобных абстракций были бы действительно заинтересованы в сокращении ядерных рисков, сокращении ядерных арсеналов, они бы начали с активизации работы с Вашингтоном в пользу выведения из Европы нестратегического ядерного оружия", - заявил замминистра.Рябков не исключил, что напротив - скоро возникнут свидетельства эскалационного курса Запада, "противоречащего не просто идеи безъядерной зоны, а самой философии ядерного разоружения со стороны натовских противников".
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европа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире
Европа, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, В мире
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД

Рябков: идея создания безъядерной зоны в Европе максимально далека от реальности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ничего более далекого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону. Если бы люди, которые сейчас занимаются рассмотрением подобных абстракций были бы действительно заинтересованы в сокращении ядерных рисков, сокращении ядерных арсеналов, они бы начали с активизации работы с Вашингтоном в пользу выведения из Европы нестратегического ядерного оружия", - заявил замминистра.
Рябков не исключил, что напротив - скоро возникнут свидетельства эскалационного курса Запада, "противоречащего не просто идеи безъядерной зоны, а самой философии ядерного разоружения со стороны натовских противников".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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08:52
 
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