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Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2023
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД
Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:21
2023-09-07T08:21
2023-09-07T08:57
европа
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
в мире
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ничего более далекого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу, применительно к этому региону. Если бы люди, которые сейчас занимаются рассмотрением подобных абстракций были бы действительно заинтересованы в сокращении ядерных рисков, сокращении ядерных арсеналов, они бы начали с активизации работы с Вашингтоном в пользу выведения из Европы нестратегического ядерного оружия", - заявил замминистра.Рябков не исключил, что напротив - скоро возникнут свидетельства эскалационного курса Запада, "противоречащего не просто идеи безъядерной зоны, а самой философии ядерного разоружения со стороны натовских противников".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире
Европа, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, В мире
Идея создания безъядерной зоны в Европе далека от реальности, заявили в МИД
Рябков: идея создания безъядерной зоны в Европе максимально далека от реальности