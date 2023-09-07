https://ria.ru/20230907/zerno-1894810168.html

Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш

Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023

Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш

Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:32

2023-09-07T17:32

2023-09-07T17:37

москва

дакка (город)

бангладеш

сергей лавров

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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Осуществляются поставки пшеницы, удобрений. Сегодня мы говорили о том, что эту работу можно перевести с ежегодной на более длительную основу", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Бангладеш.

https://ria.ru/20230906/zerno-1894623026.html

москва

дакка (город)

бангладеш

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москва, дакка (город), бангладеш, сергей лавров