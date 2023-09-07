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Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023
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17:32 07.09.2023 (обновлено: 17:37 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/zerno-1894810168.html
Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш
Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023
Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш
Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:32
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москва
дакка (город)
бангладеш
сергей лавров
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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Осуществляются поставки пшеницы, удобрений. Сегодня мы говорили о том, что эту работу можно перевести с ежегодной на более длительную основу", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Бангладеш.
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москва, дакка (город), бангладеш, сергей лавров
Москва, Дакка (город), Бангладеш, Сергей Лавров
Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш

Лавров: Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Москва и Дакка обсудили поставки зерна в Бангладеш, переход с годовых договоренностей на более долгосрочные, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Осуществляются поставки пшеницы, удобрений. Сегодня мы говорили о том, что эту работу можно перевести с ежегодной на более длительную основу", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Бангладеш.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна
6 сентября, 19:47
 
МоскваДакка (город)БангладешСергей Лавров
 
 
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