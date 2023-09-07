https://ria.ru/20230907/zerno-1894780694.html

Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии, заявили в Киеве

Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии, заявили в Киеве - РИА Новости, 07.09.2023

Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии, заявили в Киеве

Киев начал использовать хорватские порты для перевозки зерна, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:03

2023-09-07T16:03

2023-09-07T16:03

украина

андрей пленкович

хорватия

киев

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Киев начал использовать хорватские порты для перевозки зерна, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Сообщается, что Свириденко приняла участие в двусторонней встрече на саммите "Инициативы трех морей" в Бухаресте, с премьером Хорватии Андреем Пленковичем она обсудила вопросы открытия новых торговых маршрутов для экспорта украинского зерна, а также уделила внимание поиску решения о снятии экспортных ограничениях для украинской агропродукции. "Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты... Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы развивать его, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", - приводятся слова Свириденко на сайте министерства экономики Украины. Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью.

https://ria.ru/20230907/zerno-1894762307.html

https://ria.ru/20230907/zerno-1894661680.html

украина

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украина, андрей пленкович, хорватия, киев