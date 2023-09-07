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Киев предложил Анкаре возобновить зерновой коридор без участия России - РИА Новости, 07.09.2023
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15:45 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zerno-1894773979.html
Киев предложил Анкаре возобновить зерновой коридор без участия России
Киев предложил Анкаре возобновить зерновой коридор без участия России - РИА Новости, 07.09.2023
Киев предложил Анкаре возобновить зерновой коридор без участия России
Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без участия России, окончательного ответа пока не поступило, заявил украинский... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:45
2023-09-07T15:45
экономика
россия
украина
василий боднар
турция
зерновая сделка
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без участия России, окончательного ответа пока не поступило, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. "Предложение о работе "зернового коридора" без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь", - приводит слова Боднара украинское агентство Укринформ. Как сообщала ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, уже четыре судна успешно вышли по временному коридору для торговых судов в Черном море. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894298969.html
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экономика, россия, украина, василий боднар, турция, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Василий Боднар, Турция, Зерновая сделка
Киев предложил Анкаре возобновить зерновой коридор без участия России

Боднар: Киев предложил Анкаре возобновить зерновой коридор без участия России

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без участия России, окончательного ответа пока не поступило, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар.
"Предложение о работе "зернового коридора" без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь", - приводит слова Боднара украинское агентство Укринформ.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки
5 сентября, 14:35
Как сообщала ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, уже четыре судна успешно вышли по временному коридору для торговых судов в Черном море. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияУкраинаВасилий БоднарТурцияЗерновая сделка
 
 
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