https://ria.ru/20230907/zavod-1894724911.html
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году - РИА Новости, 07.09.2023
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году
Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:45
2023-09-07T12:45
2023-09-07T12:45
новости подмосковья
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министерство инвестиций и инноваций московской области
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 жителей городского округа, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На заводе компании "КСМК-М4" будет выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в реализацию масштабного проекта превысят 4 миллиарда рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 400 тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального Мининвеста. По данным ведомства, для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории. Земля для строительства предприятия была выделена по импортозамещающей областной программе "Земля за 1 рубль", добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство инвестиций и инноваций московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство инвестиций и инноваций Московской области
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 жителей городского округа, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На заводе компании "КСМК-М4" будет выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в реализацию масштабного проекта превысят 4 миллиарда рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 400 тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального Мининвеста
.
По данным ведомства, для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории.
Земля для строительства предприятия была выделена по импортозамещающей областной программе "Земля за 1 рубль", добавили в пресс-службе.
В Подмосковье построят завод по производству биоразлагаемой посуды