Рейтинг@Mail.ru
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:45 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zavod-1894724911.html
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году - РИА Новости, 07.09.2023
Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году
Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:45
2023-09-07T12:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство инвестиций и инноваций московской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155053/92/1550539279_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_b8b90a5faecbb97bc1752af0d4337bdc.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 жителей городского округа, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На заводе компании "КСМК-М4" будет выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в реализацию масштабного проекта превысят 4 миллиарда рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 400 тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального Мининвеста. По данным ведомства, для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории. Земля для строительства предприятия была выделена по импортозамещающей областной программе "Земля за 1 рубль", добавили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20230829/zavod-1892845286.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155053/92/1550539279_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3e1e63b91e412f943e82782a02d72284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), министерство инвестиций и инноваций московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство инвестиций и инноваций Московской области

Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочий в одном из цехов завода
Рабочий в одном из цехов завода - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Рабочий в одном из цехов завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 жителей городского округа, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На заводе компании "КСМК-М4" будет выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в реализацию масштабного проекта превысят 4 миллиарда рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 400 тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального Мининвеста.
По данным ведомства, для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории.
Земля для строительства предприятия была выделена по импортозамещающей областной программе "Земля за 1 рубль", добавили в пресс-службе.
Строительство - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Подмосковье построят завод по производству биоразлагаемой посуды
29 августа, 11:20
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство инвестиций и инноваций Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала