https://ria.ru/20230907/zavod-1894724911.html

Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году

Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году - РИА Новости, 07.09.2023

Завод по производству газобетона построят в Подмосковье к 2026 году

Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:45

2023-09-07T12:45

2023-09-07T12:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство инвестиций и инноваций московской области

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения построят в подмосковном Ступино к 2026 году, реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 жителей городского округа, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На заводе компании "КСМК-М4" будет выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в реализацию масштабного проекта превысят 4 миллиарда рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать 400 тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба регионального Мининвеста. По данным ведомства, для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории. Земля для строительства предприятия была выделена по импортозамещающей областной программе "Земля за 1 рубль", добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20230829/zavod-1892845286.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), министерство инвестиций и инноваций московской области