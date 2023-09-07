https://ria.ru/20230907/zaderzhanie-1894840642.html

СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik

СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik - РИА Новости, 08.09.2023

СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik

Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-07T19:39

2023-09-07T19:39

2023-09-08T06:30

следственный комитет россии (ск рф)

sputnik армения

армения

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ЕРЕВАН, 7 сен — РИА Новости. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил Следственный комитет Армении на своей странице в соцсети."Шестого и седьмого сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц", в рамках уголовного дела, возбужденного Службой нацбезопасности Армении и переданного Следственному комитету, задержаны семь человек, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян", — указали в ведомстве.Сейчас проводятся следственные и процессуальные мероприятия.О задержании Бадаляна и Геворкяна накануне вечером в городе Горис на юге страны сообщило сегодня само Sputnik Армения. По информации агентства, обозреватель отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Кроме того, о пропаже Бадаляна в Горисе также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале указала, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она не исключила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.По словам Захаровой, силы, действующие против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались.Кроме того, представитель МИД напомнила, что руководство Армении публично декларировало неприкосновенность свободы слова и права на выражение мнения, придя к власти в том числе именно под этими лозунгами.Позднее пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" прокомментировала задержание Геворкяна. Там подчеркнули, что следят за этим инцидентом и рассчитывают на объективность следствия. Кроме того, медиагруппа призвала пресекать возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении.

https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html

https://ria.ru/20220421/armeniya-1784782078.html

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следственный комитет россии (ск рф), sputnik армения, армения