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Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО
Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО - РИА Новости, 07.09.2023
Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой ("Единая Россия") поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:52
2023-09-07T11:52
2023-09-07T11:52
россия
петр толстой
юнеско
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой ("Единая Россия") поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. В июле Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Позднее, как сообщало издание "Коммерсантъ", ЮНЕСКО призвала Россию не одобрять данные поправки и обозначила целый ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать внесение озера в список объектов, находящихся под угрозой. "Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос", - написал Толстой в своем телеграм-канале. По его словам, в понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности, "пожурить" Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации. "В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя. Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские "через тернии" ездят в Куршевель", - отметил Толстой. Как заявил вице-спикер, это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях. Он также отметил, что США и Израиль не пугало, когда им надо было выходить из состава ЮНЕСКО в своих национальных интересах: "а многих наших чиновников почему-то пугает, ...хотя, пугать их должно вовсе не это".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр толстой, юнеско, госдума рф
Россия, Петр Толстой, ЮНЕСКО, Госдума РФ
Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО
Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой ("Единая Россия") поднял вопрос
о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.
В июле Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Позднее, как сообщало издание "Коммерсантъ", ЮНЕСКО призвала Россию не одобрять данные поправки и обозначила целый ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать внесение озера в список объектов, находящихся под угрозой.
"Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос", - написал Толстой в своем телеграм-канале.
По его словам, в понедельник в Саудовской Аравии
начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности, "пожурить" Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки
без разрешения организации.
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"В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя. Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские "через тернии" ездят в Куршевель", - отметил Толстой.
Как заявил вице-спикер, это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях. Он также отметил, что США
и Израиль
не пугало, когда им надо было выходить из состава ЮНЕСКО в своих национальных интересах: "а многих наших чиновников почему-то пугает, ...хотя, пугать их должно вовсе не это".
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