https://ria.ru/20230907/yunesko-1894710035.html

Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО - РИА Новости, 07.09.2023

Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой ("Единая Россия") поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:52

2023-09-07T11:52

2023-09-07T11:52

россия

петр толстой

юнеско

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой ("Единая Россия") поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. В июле Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Позднее, как сообщало издание "Коммерсантъ", ЮНЕСКО призвала Россию не одобрять данные поправки и обозначила целый ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать внесение озера в список объектов, находящихся под угрозой. "Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос", - написал Толстой в своем телеграм-канале. По его словам, в понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности, "пожурить" Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации. "В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя. Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские "через тернии" ездят в Куршевель", - отметил Толстой. Как заявил вице-спикер, это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях. Он также отметил, что США и Израиль не пугало, когда им надо было выходить из состава ЮНЕСКО в своих национальных интересах: "а многих наших чиновников почему-то пугает, ...хотя, пугать их должно вовсе не это".

https://ria.ru/20230726/yunesko-1886339711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, петр толстой, юнеско, госдума рф