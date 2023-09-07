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На выборах в Народный совет ЛНР явка превысила 26 процентов
На выборах в Народный совет ЛНР явка превысила 26 процентов - РИА Новости, 07.09.2023
На выборах в Народный совет ЛНР явка превысила 26 процентов
Явка избирателей в последний шестой день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 26,47%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:13
2023-09-07T21:13
2023-09-07T21:13
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луганская народная республика
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донецкая народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии
единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей в последний шестой день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 26,47%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. Ранее заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская говорила, что жители Луганской Народной Республики активно участвуют в досрочном голосовании. "Результаты явки избирателей на выборах в Луганской Народной Республике по состоянию на 20.00 7 сентября 2023 года - 26,47%", - сказали в избиркоме ЛНР. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии, единый день голосования в россии — 2023
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На выборах в Народный совет ЛНР явка превысила 26 процентов
На выборах в Народный совет ЛНР на шестой день явка составила 26,47 процента