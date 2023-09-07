https://ria.ru/20230907/yaponiya-1894654586.html

Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM

Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM - РИА Новости, 07.09.2023

Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM

Ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала в четверг с космодрома Танэгасима, прямая трансляция ведется на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:47

2023-09-07T02:47

2023-09-07T03:05

япония

луна

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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала в четверг с космодрома Танэгасима, прямая трансляция ведется на сайте Японского аэрокосмического агентства JAXA.Запуск должен был состояться 26 августа, но дважды откладывался из-за погодных условий.Как ожидается, через 14 минут после старта отделится спутник XRISM, а через 47 минут – лунный модуль SLIM. Через 3-4 месяца после запуска лунный модуль выйдет на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилунится на ее поверхности.Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет изучать поверхность Луны. Если посадка пройдет успешно, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1").

https://ria.ru/20230902/solntse-1893806957.html

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япония, луна