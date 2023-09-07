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Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM - РИА Новости, 07.09.2023
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02:47 07.09.2023 (обновлено: 03:05 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/yaponiya-1894654586.html
Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM
Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM - РИА Новости, 07.09.2023
Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM
Ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала в четверг с космодрома Танэгасима, прямая трансляция ведется на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:47
2023-09-07T03:05
япония
луна
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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала в четверг с космодрома Танэгасима, прямая трансляция ведется на сайте Японского аэрокосмического агентства JAXA.Запуск должен был состояться 26 августа, но дважды откладывался из-за погодных условий.Как ожидается, через 14 минут после старта отделится спутник XRISM, а через 47 минут – лунный модуль SLIM. Через 3-4 месяца после запуска лунный модуль выйдет на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилунится на ее поверхности.Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет изучать поверхность Луны. Если посадка пройдет успешно, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1").
https://ria.ru/20230902/solntse-1893806957.html
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япония, луна
Япония, Луна
Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM

JAXA: Токио запустил свой первый лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю
Вид на Землю
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю. Архивное фото
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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала в четверг с космодрома Танэгасима, прямая трансляция ведется на сайте Японского аэрокосмического агентства JAXA.
Запуск должен был состояться 26 августа, но дважды откладывался из-за погодных условий.
Как ожидается, через 14 минут после старта отделится спутник XRISM, а через 47 минут – лунный модуль SLIM. Через 3-4 месяца после запуска лунный модуль выйдет на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилунится на ее поверхности.
Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет изучать поверхность Луны. Если посадка пройдет успешно, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1").
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