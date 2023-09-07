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Медики рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Медики рассказали о состоянии актера Алексея Янина - РИА Новости, 07.09.2023
Медики рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Актер Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:15
2023-09-07T11:15
2023-09-07T11:15
культура
алексей янин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Актер Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Он лежит в неврологической реанимации, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства. Ранее на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись была удалена. Жена актера в своих социальных сетях сообщила, что врачи ошиблись, на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе РАМТа также подтвердили, что информация о смерти актера не соответствует действительности. В воскресенье в НИИ скорой помощи имени Склифосовского РИА Новости уже сообщали, что актер лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Янин широко известен по работам в кино и сериалах "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".
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алексей янин
Медики рассказали о состоянии актера Алексея Янина
НИИ Склифосовского: актер Алексей Янин остается в реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Актер Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Он лежит в неврологической реанимации, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.
Ранее на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись была удалена. Жена актера в своих социальных сетях сообщила, что врачи ошиблись, на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии.
В пресс-службе РАМТа также подтвердили, что информация о смерти актера не соответствует действительности. В воскресенье в НИИ скорой помощи имени Склифосовского РИА Новости уже сообщали, что актер лежит в реанимации в тяжелом состоянии.
Янин широко известен по работам в кино и сериалах "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".