WhatsApp может запустить премимум-подписку, считает эксперт
Эксперт Зыков: WhatsApp вслед за Telegram может запустить премимум-подписку
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. WhatsApp все больше становится похожим на Telegram по функционалу и вслед за ним может запустить премимум-подписку, таким мнением с РИА Новости поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
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"В WhatsApp уже есть новостные каналы, и премиум-подписка там безусловно появится... Если вы посмотрите сегодня на вещи, которые WhatsApp делает в сторону развития, то увидите, что они просто шаг за шагом плодотворно, планомерно повторяют весь функционал Telegram. WhatsApp боится, что его настигнет судьба ICQ... понял, что им нужно меняться и… повторяют лучшие практики, а лучшие практики сегодня в Telegram", - прокомментировал Зыков.
Портал WABetaInfo в конце августа сообщил о выходе бета-версии с новым дизайном для Android: рядом с аватаром появилась кнопка меню, фон верхней панели и строки состояния изменился с зеленого на белый, а логотип, наоборот, стал зеленым. Ожидается, что в обновленном виде мессенджер будет доступен всем после одного из ближайших обновлений.
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"Они решили стать визуально легкими и приятными. Если сравнивать, к примеру, Telegram и WhatsApp, то первый мессенджер кажется более легковесным, более приятным, с точки зрения визуального восприятия для пользователя", - добавил эксперт.
По мнению Зыкова, когда мессенджер стал лидером рынка, то перестал развивать свое приложение и делать удобные и полезные функции для обычных людей. Однако они уже решили задачи с мультиплатформенностью, с переездом с одного мессенджера на другой, и теперь они решают вопрос дизайна.
Мессенджер WhatsApp принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.