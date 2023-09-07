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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 07.09.2023 (обновлено: 23:36 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vzryvy-1894863964.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:33
2023-09-07T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Страна.ua: на окраинах подконтрольного Украине Запорожья прогремели новые взрывы

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее в четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья", - говорится в сообщении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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