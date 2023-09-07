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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:33
2023-09-07T23:33
2023-09-07T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Страна.ua: на окраинах подконтрольного Украине Запорожья прогремели новые взрывы