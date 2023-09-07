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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:33

2023-09-07T23:33

2023-09-07T23:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прозвучали новые взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья", - говорится в сообщении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, ситуация в днр и лнр