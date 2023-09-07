Рейтинг@Mail.ru
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 07.09.2023 (обновлено: 21:22 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vyezd-1894751924.html
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд - РИА Новости, 07.09.2023
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд
Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября, заявил член комитета Верховной РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:19
2023-09-07T21:22
в мире
украина
федор вениславский
алексей резников
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
владислав селезнев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_24bb5a00a72b92bbc8d5b499ce976620.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина. При этом, добавил он, расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на воинский учет, на данный момент не планируется. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230901/medmaterily-1893749528.html
https://ria.ru/20230906/uchet-1894623827.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841815075_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_4a01179fa2973e4e6cff9b6c771cb38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, федор вениславский, алексей резников, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), владислав селезнев
В мире, Украина, Федор Вениславский, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа), Владислав Селезнев
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд

Рада: выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин-медиков ограничат

© AP Photo / Andrew MarienkoДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Andrew Marienko
Девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
«
"Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте
1 сентября, 18:43
При этом, добавил он, расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на воинский учет, на данный момент не планируется.
Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны предложило ставить заключенных на воинский учет в колониях
6 сентября, 19:54
 
В миреУкраинаФедор ВениславскийАлексей РезниковВерховная Рада УкраиныРБК (медиагруппа)Владислав Селезнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала