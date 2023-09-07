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На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд - РИА Новости, 07.09.2023
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд
Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября, заявил член комитета Верховной РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:19
2023-09-07T14:19
2023-09-07T21:22
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федор вениславский
алексей резников
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рбк (медиагруппа)
владислав селезнев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября, заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина. При этом, добавил он, расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на воинский учет, на данный момент не планируется. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230901/medmaterily-1893749528.html
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в мире, украина, федор вениславский, алексей резников, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), владислав селезнев
В мире, Украина, Федор Вениславский, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа), Владислав Селезнев
На Украине вставшим на воинский учет женщинам-медикам ограничат выезд
Рада: выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин-медиков ограничат