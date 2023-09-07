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На довыборы в Госдуму зарегистрировали 21 кандидата
На довыборы в Госдуму зарегистрировали 21 кандидата - РИА Новости, 07.09.2023
На довыборы в Госдуму зарегистрировали 21 кандидата
На довыборах депутатов Госдумы, которые пройдут с 8 по 10 сентября в четырех одномандатных округах, зарегистрирован 21 кандидат, отказов в регистрации нет,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:22
2023-09-07T13:22
2023-09-07T13:22
элла памфилова
госдума рф
цик рф
политика
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. На довыборах депутатов Госдумы, которые пройдут с 8 по 10 сентября в четырех одномандатных округах, зарегистрирован 21 кандидат, отказов в регистрации нет, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. "На дополнительных выборах в Госдуму восьмого созыва по четырем одномандатным избирательным округам выдвинуто 23 кандидата... В республике Крым из шести, кто выдвигался, пять зарегистрировано, один утратил свой статус, так как не представил никаких документов для регистрации... В Липецкой области было подано документов на шесть кандидатов, один из них от партии "Яблоко" так и не дошел до окружной комиссии, все остальные зарегистрированы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, представляя доклад о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года. По ее словам, таким образом на дополнительных выборах зарегистрирован 21 кандитат, "на этом уровне нет отказов в регистрации", так как двое заявившихся кандидатов просто "не дошли" до избиркомов.
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РИА Новости
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элла памфилова, госдума рф, цик рф, политика, единый день голосования в россии — 2023
Элла Памфилова, Госдума РФ, ЦИК РФ, Политика, Единый день голосования в России — 2023
На довыборы в Госдуму зарегистрировали 21 кандидата
Памфилова: на довыборы в Госдуму зарегистрировали 21 кандидата