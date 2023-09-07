https://ria.ru/20230907/vybory-1894727496.html
В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах
В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах
Последние годы демонстрировалась высокая явка, выборные технологии развиваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:57
2023-09-07T12:57
2023-09-07T12:57
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Последние годы демонстрировалась высокая явка, выборные технологии развиваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все, наверное, последние годы демонстрировали достаточно высокую явку, развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, сорганизованные, из года в год ведется планомерная работа. Помимо того, конечно, высокая активность и самих избирателей. Эти выборы каждый год чрезвычайно важны, потому что люди избирают тех, кто будет непосредственно решать их ежедневные задачи у них в районе, городе", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что глава государства тоже будет голосовать на этих выборах. "Трудно переоценить значение этих выборов", - добавил Песков. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах
Песков: в последние годы явка на выборах всегда была высокой
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Последние годы демонстрировалась высокая явка, выборные технологии развиваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все, наверное, последние годы демонстрировали достаточно высокую явку, развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, сорганизованные, из года в год ведется планомерная работа. Помимо того, конечно, высокая активность и самих избирателей. Эти выборы каждый год чрезвычайно важны, потому что люди избирают тех, кто будет непосредственно решать их ежедневные задачи у них в районе, городе", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он также отметил, что глава государства тоже будет голосовать на этих выборах.
"Трудно переоценить значение этих выборов", - добавил Песков.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн