https://ria.ru/20230907/vybory-1894727496.html

В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах

В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах - РИА Новости, 07.09.2023

В Кремле отметили высокую активность россиян на выборах

Последние годы демонстрировалась высокая явка, выборные технологии развиваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:57

2023-09-07T12:57

2023-09-07T12:57

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Последние годы демонстрировалась высокая явка, выборные технологии развиваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все, наверное, последние годы демонстрировали достаточно высокую явку, развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, сорганизованные, из года в год ведется планомерная работа. Помимо того, конечно, высокая активность и самих избирателей. Эти выборы каждый год чрезвычайно важны, потому что люди избирают тех, кто будет непосредственно решать их ежедневные задачи у них в районе, городе", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что глава государства тоже будет голосовать на этих выборах. "Трудно переоценить значение этих выборов", - добавил Песков. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф