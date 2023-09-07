https://ria.ru/20230907/vybory-1894721636.html

В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова

В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова - РИА Новости, 07.09.2023

В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова

Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:33

2023-09-07T12:33

2023-09-07T12:35

политика

россия

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элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас. Еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день", - сказала Памфилова в своем докладе о готовности к проведению выборов в России. По ее словам, по открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года. Глава ЦИК добавила, что этот поток сообщений негативного характера "не опускается ниже уровня 100 сообщений в день". Это искусственно создаваемая "такая негативная информационная мутная волна", которая направлена на ЦИК, отметила она. Памфилова также рассказала, что последние годы члены избиркомов в России подвергались провокациям и чаще со стороны "хорошо продуманных людей", которые преследуют одну цель – "вывести комиссию из строя". Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html

https://ria.ru/20230906/yavka-1894633090.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф