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В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова - РИА Новости, 07.09.2023
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12:33 07.09.2023 (обновлено: 12:35 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vybory-1894721636.html
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова - РИА Новости, 07.09.2023
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова
Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:33
2023-09-07T12:35
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас. Еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день", - сказала Памфилова в своем докладе о готовности к проведению выборов в России. По ее словам, по открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года. Глава ЦИК добавила, что этот поток сообщений негативного характера "не опускается ниже уровня 100 сообщений в день". Это искусственно создаваемая "такая негативная информационная мутная волна", которая направлена на ЦИК, отметила она. Памфилова также рассказала, что последние годы члены избиркомов в России подвергались провокациям и чаще со стороны "хорошо продуманных людей", которые преследуют одну цель – "вывести комиссию из строя". Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова

Памфилова заявила, что каждый день сталкивается с попытками повлиять на выборы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас. Еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день", - сказала Памфилова в своем докладе о готовности к проведению выборов в России.
По ее словам, по открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года.
Глава ЦИК добавила, что этот поток сообщений негативного характера "не опускается ниже уровня 100 сообщений в день". Это искусственно создаваемая "такая негативная информационная мутная волна", которая направлена на ЦИК, отметила она.
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Памфилова также рассказала, что последние годы члены избиркомов в России подвергались провокациям и чаще со стороны "хорошо продуманных людей", которые преследуют одну цель – "вывести комиссию из строя".
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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