https://ria.ru/20230907/vybory-1894721636.html
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова - РИА Новости, 07.09.2023
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова
Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:33
2023-09-07T12:33
2023-09-07T12:35
политика
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луганская народная республика
элла памфилова
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас. Еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день", - сказала Памфилова в своем докладе о готовности к проведению выборов в России. По ее словам, по открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года. Глава ЦИК добавила, что этот поток сообщений негативного характера "не опускается ниже уровня 100 сообщений в день". Это искусственно создаваемая "такая негативная информационная мутная волна", которая направлена на ЦИК, отметила она. Памфилова также рассказала, что последние годы члены избиркомов в России подвергались провокациям и чаще со стороны "хорошо продуманных людей", которые преследуют одну цель – "вывести комиссию из строя". Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
В России участились попытки повлиять на выборы, заявила Памфилова
Памфилова заявила, что каждый день сталкивается с попытками повлиять на выборы
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас. Еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день", - сказала Памфилова в своем докладе о готовности к проведению выборов в России.
По ее словам, по открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года.
Глава ЦИК добавила, что этот поток сообщений негативного характера "не опускается ниже уровня 100 сообщений в день". Это искусственно создаваемая "такая негативная информационная мутная волна", которая направлена на ЦИК, отметила она.
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Памфилова также рассказала, что последние годы члены избиркомов в России подвергались провокациям и чаще со стороны "хорошо продуманных людей", которые преследуют одну цель – "вывести комиссию из строя".
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей