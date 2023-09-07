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Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн

Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 07.09.2023

Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн

Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:27

2023-09-07T12:27

2023-09-07T14:09

единый день голосования в россии — 2023

политика

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", - сказал Песков журналистам на вопрос, как будет голосовать президент - в электронном режиме или лично на участке.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, в том числе мэра Москвы, и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, политика, москва, дмитрий песков, владимир путин