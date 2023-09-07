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Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 07.09.2023
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12:27 07.09.2023 (обновлено: 14:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 07.09.2023
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн
Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:27
2023-09-07T14:09
единый день голосования в россии — 2023
политика
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", - сказал Песков журналистам на вопрос, как будет голосовать президент - в электронном режиме или лично на участке.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, в том числе мэра Москвы, и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, политика, москва, дмитрий песков, владимир путин
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн

Путин примет участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы проголосует онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", - сказал Песков журналистам на вопрос, как будет голосовать президент - в электронном режиме или лично на участке.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, в том числе мэра Москвы, и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023ПолитикаМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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