https://ria.ru/20230907/vuchich-1894773493.html

Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США

Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США - РИА Новости, 07.09.2023

Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США

Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, заявил сербский президент Александр Вучич командующему Национальной гвардии Огайо... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:41

2023-09-07T15:41

2023-09-07T15:42

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сша

белград (город)

александр вучич

милош вучевич

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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, заявил сербский президент Александр Вучич командующему Национальной гвардии Огайо генерал-майору Джону Харрису. Генерал-майор Харрис прибыл в четверг в Белград, где состоялась его встреча с Вучичем в присутствии министра обороны Сербии Милоша Вучевича, начальника генштаба Милана Мойсиловича и посла США Кристофера Хилла. "Вучич… отметил, что Сербия определена в том, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, чему значительно способствует многолетнее успешное сотрудничество с Национальной гвардией Огайо. Посредством Программы государственного партнерства начаты и реализованы многочисленные проекты в сфере военного сотрудничества, а также в экономическом и хозяйственном плане", - цитирует администрация президента Сербии. По словам сербского лидера постоянная интенсификация экономического сотрудничества Белграда и Вашингтона отмечена ростом инвестиций американских компаний, увеличением товарооборота, особенно в сфере услуг, и "значительной финансовой поддержкой посредством различных программ развития". Глава сербского государства 30 августа принял конгрессмена США Майка Тернера, с которым обсудил двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии, диалог Белграда и Приштины и "другие актуальные и региональные и международные вопросы". Как указала администрация Вучича, Сербия ранее предложила США стратегический диалог для развития двусторонних отношений Белграда и Вашингтона.

https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html

https://ria.ru/20230901/prava-1893719504.html

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сша

белград (город)

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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, милош вучевич