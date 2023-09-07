Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США
Вучич: Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, заявил сербский президент Александр Вучич командующему Национальной гвардии Огайо генерал-майору Джону Харрису.
Генерал-майор Харрис прибыл в четверг в Белград, где состоялась его встреча с Вучичем в присутствии министра обороны Сербии Милоша Вучевича, начальника генштаба Милана Мойсиловича и посла США Кристофера Хилла.
"Вучич… отметил, что Сербия определена в том, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, чему значительно способствует многолетнее успешное сотрудничество с Национальной гвардией Огайо. Посредством Программы государственного партнерства начаты и реализованы многочисленные проекты в сфере военного сотрудничества, а также в экономическом и хозяйственном плане", - цитирует администрация президента Сербии.
По словам сербского лидера постоянная интенсификация экономического сотрудничества Белграда и Вашингтона отмечена ростом инвестиций американских компаний, увеличением товарооборота, особенно в сфере услуг, и "значительной финансовой поддержкой посредством различных программ развития".
Глава сербского государства 30 августа принял конгрессмена США Майка Тернера, с которым обсудил двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии, диалог Белграда и Приштины и "другие актуальные и региональные и международные вопросы". Как указала администрация Вучича, Сербия ранее предложила США стратегический диалог для развития двусторонних отношений Белграда и Вашингтона.