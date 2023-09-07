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Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США - РИА Новости, 07.09.2023
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15:41 07.09.2023 (обновлено: 15:42 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vuchich-1894773493.html
Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США
Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США - РИА Новости, 07.09.2023
Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США
Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, заявил сербский президент Александр Вучич командующему Национальной гвардии Огайо... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:41
2023-09-07T15:42
в мире
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, заявил сербский президент Александр Вучич командующему Национальной гвардии Огайо генерал-майору Джону Харрису. Генерал-майор Харрис прибыл в четверг в Белград, где состоялась его встреча с Вучичем в присутствии министра обороны Сербии Милоша Вучевича, начальника генштаба Милана Мойсиловича и посла США Кристофера Хилла. "Вучич… отметил, что Сербия определена в том, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, чему значительно способствует многолетнее успешное сотрудничество с Национальной гвардией Огайо. Посредством Программы государственного партнерства начаты и реализованы многочисленные проекты в сфере военного сотрудничества, а также в экономическом и хозяйственном плане", - цитирует администрация президента Сербии. По словам сербского лидера постоянная интенсификация экономического сотрудничества Белграда и Вашингтона отмечена ростом инвестиций американских компаний, увеличением товарооборота, особенно в сфере услуг, и "значительной финансовой поддержкой посредством различных программ развития". Глава сербского государства 30 августа принял конгрессмена США Майка Тернера, с которым обсудил двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии, диалог Белграда и Приштины и "другие актуальные и региональные и международные вопросы". Как указала администрация Вучича, Сербия ранее предложила США стратегический диалог для развития двусторонних отношений Белграда и Вашингтона.
https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html
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сша
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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, милош вучевич
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич
Вучич заявил, что Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США

Вучич: Сербия привержена развитию всеобъемлющих отношений с США

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, заявил сербский президент Александр Вучич командующему Национальной гвардии Огайо генерал-майору Джону Харрису.
Генерал-майор Харрис прибыл в четверг в Белград, где состоялась его встреча с Вучичем в присутствии министра обороны Сербии Милоша Вучевича, начальника генштаба Милана Мойсиловича и посла США Кристофера Хилла.
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"Вучич… отметил, что Сербия определена в том, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США, чему значительно способствует многолетнее успешное сотрудничество с Национальной гвардией Огайо. Посредством Программы государственного партнерства начаты и реализованы многочисленные проекты в сфере военного сотрудничества, а также в экономическом и хозяйственном плане", - цитирует администрация президента Сербии.
По словам сербского лидера постоянная интенсификация экономического сотрудничества Белграда и Вашингтона отмечена ростом инвестиций американских компаний, увеличением товарооборота, особенно в сфере услуг, и "значительной финансовой поддержкой посредством различных программ развития".
Глава сербского государства 30 августа принял конгрессмена США Майка Тернера, с которым обсудил двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии, диалог Белграда и Приштины и "другие актуальные и региональные и международные вопросы". Как указала администрация Вучича, Сербия ранее предложила США стратегический диалог для развития двусторонних отношений Белграда и Вашингтона.
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В миреСербияСШАБелград (город)Александр ВучичМилош Вучевич
 
 
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