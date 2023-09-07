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Плохие новости. В ВСУ сообщили, с чем столкнулись из-за кассетных бомб США
Плохие новости. В ВСУ сообщили, с чем столкнулись из-за кассетных бомб США - РИА Новости, 07.09.2023
Плохие новости. В ВСУ сообщили, с чем столкнулись из-за кассетных бомб США
Поставляемые Западом кассетные боеприпасы не помогают ВСУ наступать, поскольку российские оборонительные укрепления защищены от бомбовых ударов, сообщили... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:55
2023-09-07T15:55
2023-09-07T18:56
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Поставляемые Западом кассетные боеприпасы не помогают ВСУ наступать, поскольку российские оборонительные укрепления защищены от бомбовых ударов, сообщили украинские военнослужащие изданию The New York Times."Кассетные боеприпасы <…> в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления", — рассказали бойцы ВСУ.Западные военные эксперты согласны с тем, что такой вид оружия может быть результативным только против войск, рассредоточенных на открытой местности.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными снарядами. Они запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами, в их число не входят Соединенные Штаты, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние американские администрации сами называли подобные действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".Особенность этих снарядов в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов бомб могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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политика, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин
Политика, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Плохие новости. В ВСУ сообщили, с чем столкнулись из-за кассетных бомб США
NYT: кассетные бомбы не помогают ВСУ наступать из-за бетонных укреплений России