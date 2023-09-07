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"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2023
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10:57 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/vsu-1894695033.html
"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области
"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2023
"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность в Харьковской области, что приведет к их скорому краху, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:57
2023-09-07T10:57
в мире
харьковская область
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность в Харьковской области, что приведет к их скорому краху, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности&quot;, — указал эксперт.Специалист также предположил, что конфликт вступил в завершающую фазу, и уничтожение подготовленных Западом частей и новых мобилизованных украинских сил приведет к краху киевской армии.&quot;Как только нынешнему контрнаступлению будет положен конец в худшем смысле этого выражения, &lt;...&gt; и все эти элитные подразделения погибнут, я думаю, мы увидим, как русские начнут оказывать давление и продвигаться вперед, а также крах украинской армии&quot;, — подытожил бывший разведчик.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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в мире, харьковская область, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Харьковская область, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области

Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют боевую сплоченность в районе Купянска

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность в Харьковской области, что приведет к их скорому краху, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности", — указал эксперт.

Специалист также предположил, что конфликт вступил в завершающую фазу, и уничтожение подготовленных Западом частей и новых мобилизованных украинских сил приведет к краху киевской армии.
«

"Как только нынешнему контрнаступлению будет положен конец в худшем смысле этого выражения, <...> и все эти элитные подразделения погибнут, я думаю, мы увидим, как русские начнут оказывать давление и продвигаться вперед, а также крах украинской армии", — подытожил бывший разведчик.

Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Вчера, 10:12
 
В миреХарьковская областьКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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