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Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/vsu-1894663823.html
Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ
Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ
Западные страны во главе с США понимают, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, однако не могут это "пережить", такое мнение выразил экс-агент MI6... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:00
2023-09-07T07:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
нато
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Западные страны во главе с США понимают, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, однако не могут это "пережить", такое мнение выразил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен", — заявил Крук.По мнению эксперта, США, возможно, считают лучшим выходом из этой ситуации продолжение эскалации, которая, в свою очередь, ни к чему не ведет. Именно с этой целью, считает Крук, Вашингтон позволяет Киеву наносить удары по территории России беспилотниками."Это не работает в том смысле, что русские не испытывают страха, а наоборот ожесточаются. Но всему есть предел, однажды все может пойти не так, и тогда ситуация еще больше обострится. Поэтому я думаю, что они просто не могут это пережить", — подытожил эксперт.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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в мире, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6, НАТО
Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ

Экс-агент MI6 Крук: Запад понимает провал ВСУ, но не хочет этого признать

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого
Украинские военные переносят раненого - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Западные страны во главе с США понимают, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, однако не могут это "пережить", такое мнение выразил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен", заявил Крук.
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По мнению эксперта, США, возможно, считают лучшим выходом из этой ситуации продолжение эскалации, которая, в свою очередь, ни к чему не ведет. Именно с этой целью, считает Крук, Вашингтон позволяет Киеву наносить удары по территории России беспилотниками.
«
"Это не работает в том смысле, что русские не испытывают страха, а наоборот ожесточаются. Но всему есть предел, однажды все может пойти не так, и тогда ситуация еще больше обострится. Поэтому я думаю, что они просто не могут это пережить", — подытожил эксперт.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБританская разведывательная служба MI6НАТО
 
 
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