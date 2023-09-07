https://ria.ru/20230907/vsu-1894663823.html

Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ

Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ

Западные страны во главе с США понимают, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, однако не могут это "пережить", такое мнение выразил экс-агент MI6... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:00

2023-09-07T07:00

2023-09-07T07:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

британская разведывательная служба mi6

нато

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Западные страны во главе с США понимают, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, однако не могут это "пережить", такое мнение выразил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен", — заявил Крук.По мнению эксперта, США, возможно, считают лучшим выходом из этой ситуации продолжение эскалации, которая, в свою очередь, ни к чему не ведет. Именно с этой целью, считает Крук, Вашингтон позволяет Киеву наносить удары по территории России беспилотниками."Это не работает в том смысле, что русские не испытывают страха, а наоборот ожесточаются. Но всему есть предел, однажды все может пойти не так, и тогда ситуация еще больше обострится. Поэтому я думаю, что они просто не могут это пережить", — подытожил эксперт.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230907/voyska-1894655909.html

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в мире, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, нато