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"Горячая фаза": в США высказались о возможной войне с Россией в 2024 году - РИА Новости, 07.09.2023
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05:34 07.09.2023 (обновлено: 07:16 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/voyna-1894660663.html
"Горячая фаза": в США высказались о возможной войне с Россией в 2024 году
"Горячая фаза": в США высказались о возможной войне с Россией в 2024 году - РИА Новости, 07.09.2023
"Горячая фаза": в США высказались о возможной войне с Россией в 2024 году
США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что американские генералы осознают свою неспособность одержать победу, такое мнение... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:34
2023-09-07T07:16
в мире
сша
россия
сирия
скотт риттер
такер карлсон
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что американские генералы осознают свою неспособность одержать победу, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty.Так он прокомментировал недавнее высказывание известного американского журналиста Такера Карлсона о том, что США начнут горячую фазу войны с Россией в следующем году."Предпосылкой твоего (Карлсона. — Прим. ред.) тезиса является допущение, что мы (США. — Прим. ред.) сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны", — заявил эксперт.Риттер задается вопросом о том, где теоретически могут идти военные действия такого рода, подчеркивая, что ни в Сирии, ни на Украине, ни в Европе у США нет возможности одолеть Россию."Какой генерал подпишется под это? Ты не знаешь ничего о войне, Такер. Поговори с полковником (Дугласом. — Прим. ред.) Макгрегором, он тебе все объяснит. Если у него не будет времени, я смогу найти время. Ты не прав. У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы", — подытожил аналитик.
https://ria.ru/20230907/putin-1894657989.html
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в мире, сша, россия, сирия, скотт риттер, такер карлсон
В мире, США, Россия, Сирия, Скотт Риттер, Такер Карлсон
"Горячая фаза": в США высказались о возможной войне с Россией в 2024 году

Риттер: США не решатся начать открытую войну с Россией из-за позиции генералов

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что американские генералы осознают свою неспособность одержать победу, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty.
Так он прокомментировал недавнее высказывание известного американского журналиста Такера Карлсона о том, что США начнут горячую фазу войны с Россией в следующем году.
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"Предпосылкой твоего (Карлсона. — Прим. ред.) тезиса является допущение, что мы (США. — Прим. ред.) сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны", — заявил эксперт.
Риттер задается вопросом о том, где теоретически могут идти военные действия такого рода, подчеркивая, что ни в Сирии, ни на Украине, ни в Европе у США нет возможности одолеть Россию.
"Какой генерал подпишется под это? Ты не знаешь ничего о войне, Такер. Поговори с полковником (Дугласом. — Прим. ред.) Макгрегором, он тебе все объяснит. Если у него не будет времени, я смогу найти время. Ты не прав. У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы", — подытожил аналитик.
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