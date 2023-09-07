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На случай ядерной войны: США проверяют свои арсеналы

На случай ядерной войны: США проверяют свои арсеналы - РИА Новости, 07.09.2023

На случай ядерной войны: США проверяют свои арсеналы

Американские военные с базы ВВС Ванденберг опубликовали сообщение об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом в Пентагоне РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:06

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Американские военные с базы ВВС Ванденберг опубликовали сообщение об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом в Пентагоне подчеркивают, что испытания носили плановый характер и о своих намерениях ведомство заблаговременно предупредило российских коллег — как бы чего не вышло.Так получилось, что это уже вторая с начала сентября новость, связанная с самым грозным оружием на планете — ядерным. Примечательно, что первая пришла из России: на боевое дежурство заступили новейшие "Сарматы".И это действительно очень удачный информационный фон для отечественных оружейников. Американские LGM-30 Minuteman III стоят на вооружении с 1970-го и морально устарели. Как отмечал журнал Time, "у всего парка МБР меньше вычислительная мощность, чем у смартфона в вашем кармане". Следует оговориться, что ядерное оружие ценится не за скорость работы процессора, да и ваш мобильный едва ли сможет стереть с лица земли город, но сравнение тем не менее показательное.LGM-30, как и полагается ракете, которая уже полвека стоит на боевом дежурстве, проигрывает "Сармату" по всем показателям: дальности, мощности, скорости, способности обходить противоракетную оборону. Она скорее сопоставима с "Тополем", но, в отличие от него, не имеет опции размещения на подвижных носителях — только в шахтах.И здесь, конечно, хочется сделать заманчивый вывод о том, что Россия на этом поприще оставила Соединенные Штаты далеко позади. Это, безусловно, верно. Более того, революционность "Сармата" признают и на Западе. Как сообщает Daily Mail, появление такого оружия у России сделало противоракетные системы бесполезными. А их коллеги из Newsweek отмечают, что одна такая ракета "способна уничтожить Техас или Францию".Однако не следует забывать о двух обстоятельствах. Во-первых, США не ставят МБР во главу своей ядерной доктрины — более половины развернутых ядерных носителей американцы размещают на подводных лодках. Этот показатель планируют повысить до 70 процентов с принятием на вооружение подводных лодок класса "Колумбия".Второй момент: "Минитмэнам" осталось недолго. К 2030 году их планируют заменить на более современные Sentinel, которые, по задумке Пентагона, как раз и должны стать ответом "Сарматам". Да, пока их производство идет не так гладко, как планировали в Вашингтоне: сроки принятия новых "Стражей" на вооружение уже сдвинули на год, а в свете нехватки кадров на производстве и проблем с логистическими цепочками оно может состояться еще позднее, но сбрасывать со счетов этот фактор нельзя.И все эти обстоятельства волей-неволей возвращают нас к дискуссии о возможности применения Россией оружия массового уничтожения. Хватает как сторонников упреждающего удара тактическим ядерным оружием, так и противников самих дискуссий об этом, не говоря уж о возможности применения.В этой ситуации хочется отметить, что попытки применить ОМУ опасны легитимизацией любых доступных противнику средств ответа. В случае с США и их союзниками по НАТО это может быть ответный массированный удар, чреватый полномасштабной ядерной войной. В случае с Украиной — попытки применения грязной бомбы, которое повлечет за собой катастрофические последствия.Вместе с тем ядерное оружие было и остается козырем, доступным лишь немногим державам в этом мире. И у противников Москвы должно быть четкое понимание: в случае достаточно острой угрозы российской государственности это оружие непременно будет применено без малейших колебаний. Потому что возможные сомнения Запада в готовности Кремля использовать последний довод сверхдержав — глобальная угроза для всего человечества.

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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