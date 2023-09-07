https://ria.ru/20230907/voennye-1894702042.html

Военному ВСУ дали 26 лет за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

Военному ВСУ дали 26 лет за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе - РИА Новости, 07.09.2023

Военному ВСУ дали 26 лет за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца, который с напарником обстрелял четыре гражданских автомобиля в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:20

2023-09-07T11:20

2023-09-07T11:20

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского нацгвардейца, который с напарником обстрелял четыре гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя-санитара медицинского пункта батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины 22-летнего Константина Сычака", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с 15 по 30 марта 2022 года Сычак на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе, исполняя приказ старшего боевой позиции, совместно с военнослужащим Виталием Лысюрой расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому транспорту. В результате трое мирных жителей погибли. Сычаку были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти; покушении на убийство двух и более лиц, совершённом организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сычака к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении Лысюры суд вынес приговор ранее, он осужден к 27 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230828/srok-1892645815.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, россия