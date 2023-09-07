https://ria.ru/20230907/videorolik-1894854766.html
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев - РИА Новости, 07.09.2023
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев
Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:32
2023-09-07T21:32
2023-09-07T21:40
в мире
киев
джо байден
сша
америка
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6017baa0d1926b2de781b680769b25.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера". Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону. "Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - декламирует диктор. В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским. "Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера", - гласит текст ролика. В окружении Байдена ту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку, несмотря на уже почтенные 80 лет. "Я Джо Байден, и я одобряю это послание", - произносит американский лидер положенную для избирательных клипов фразу.
https://ria.ru/20230902/ramasvami-1893793612.html
https://ria.ru/20230829/pravitelstvo-1893004134.html
киев
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_52d7cdf0f25c1cda2131edb5ce8b9c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, джо байден, сша, америка, владимир зеленский
В мире, Киев, Джо Байден, США, Америка, Владимир Зеленский
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев
Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев