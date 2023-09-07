https://ria.ru/20230907/videorolik-1894854766.html

Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев

Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев - РИА Новости, 07.09.2023

Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев

Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера". РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:32

2023-09-07T21:32

2023-09-07T21:40

в мире

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джо байден

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера". Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону. "Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - декламирует диктор. В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским. "Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера", - гласит текст ролика. В окружении Байдена ту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку, несмотря на уже почтенные 80 лет. "Я Джо Байден, и я одобряю это послание", - произносит американский лидер положенную для избирательных клипов фразу.

https://ria.ru/20230902/ramasvami-1893793612.html

https://ria.ru/20230829/pravitelstvo-1893004134.html

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в мире, киев, джо байден, сша, америка, владимир зеленский