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Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев - РИА Новости, 07.09.2023
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21:32 07.09.2023 (обновлено: 21:40 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/videorolik-1894854766.html
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев - РИА Новости, 07.09.2023
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев
Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:32
2023-09-07T21:40
в мире
киев
джо байден
сша
америка
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера". Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону. "Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - декламирует диктор. В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским. "Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера", - гласит текст ролика. В окружении Байдена ту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку, несмотря на уже почтенные 80 лет. "Я Джо Байден, и я одобряю это послание", - произносит американский лидер положенную для избирательных клипов фразу.
https://ria.ru/20230902/ramasvami-1893793612.html
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в мире, киев, джо байден, сша, америка, владимир зеленский
В мире, Киев, Джо Байден, США, Америка, Владимир Зеленский
Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев

Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен" и "тихую силу настоящего лидера".
Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону.
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«
"Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - декламирует диктор.
В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
«
"Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера", - гласит текст ролика.
В окружении Байдена ту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку, несмотря на уже почтенные 80 лет.
«
"Я Джо Байден, и я одобряю это послание", - произносит американский лидер положенную для избирательных клипов фразу.
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В миреКиевДжо БайденСШААмерикаВладимир Зеленский
 
 
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