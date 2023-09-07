Венеция определилась с датой введения платы за вход в город
Венеция весной 2024 году введет плату за вход в город в тестовом режиме
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венеция весной 2024 года планирует ввести плату за вход для однодневных туристов, но сначала в тестовом режиме и всего на 30 дней, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.
Такое решение принял городской совет, чтобы найти "новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто только ее посещает".
Такое решение принял городской совет, чтобы найти "новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто только ее посещает".
Входной сбор в размере пяти евро будут платить туристы старше 14 лет, которые не остаются на ночевку.
Как заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, плата за вход – это не способ заработать деньги: ожидаемые поступления лишь покроют расходы на проведение эксперимента". Власти уверены, что "входной налог" поможет уменьшить число туристов.
Городские власти обещают в ближайшую неделю представить календарь с указанием дат, в которые за вход в город будут собирать по пять евро.
Как заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, плата за вход – это не способ заработать деньги: ожидаемые поступления лишь покроют расходы на проведение эксперимента". Власти уверены, что "входной налог" поможет уменьшить число туристов.
Городские власти обещают в ближайшую неделю представить календарь с указанием дат, в которые за вход в город будут собирать по пять евро.