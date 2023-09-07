Рейтинг@Mail.ru
Венеция определилась с датой введения платы за вход в город - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:49 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/venetsiya-1894704962.html
Венеция определилась с датой введения платы за вход в город
Венеция определилась с датой введения платы за вход в город - РИА Новости, 07.09.2023
Венеция определилась с датой введения платы за вход в город
Венеция весной 2024 года планирует ввести плату за вход для однодневных туристов, но сначала в тестовом режиме и всего на 30 дней, сообщает АТОР в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:49
2023-09-07T15:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
венеция
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852621982_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_767c6cba48a87e208285947d72d389ae.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венеция весной 2024 года планирует ввести плату за вход для однодневных туристов, но сначала в тестовом режиме и всего на 30 дней, сообщает АТОР в своем телеграм-канале. Такое решение принял городской совет, чтобы найти "новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто только ее посещает".Входной сбор в размере пяти евро будут платить туристы старше 14 лет, которые не остаются на ночевку. Как заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, плата за вход – это не способ заработать деньги: ожидаемые поступления лишь покроют расходы на проведение эксперимента". Власти уверены, что "входной налог" поможет уменьшить число туристов. Городские власти обещают в ближайшую неделю представить календарь с указанием дат, в которые за вход в город будут собирать по пять евро.
https://ria.ru/20230731/venetsiya-1887455570.html
венеция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852621982_148:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_e94f90e588b311d6f8df4386fc8ac7a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, венеция, италия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Венеция, Италия
Венеция определилась с датой введения платы за вход в город

Венеция весной 2024 году введет плату за вход в город в тестовом режиме

© AFP 2023 / MARCO BERTORELLOУчастники Венецианского карнавала
Участники Венецианского карнавала - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / MARCO BERTORELLO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венеция весной 2024 года планирует ввести плату за вход для однодневных туристов, но сначала в тестовом режиме и всего на 30 дней, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.

Такое решение принял городской совет, чтобы найти "новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто только ее посещает".
Входной сбор в размере пяти евро будут платить туристы старше 14 лет, которые не остаются на ночевку.

Как заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, плата за вход – это не способ заработать деньги: ожидаемые поступления лишь покроют расходы на проведение эксперимента". Власти уверены, что "входной налог" поможет уменьшить число туристов.

Городские власти обещают в ближайшую неделю представить календарь с указанием дат, в которые за вход в город будут собирать по пять евро.
Зеленая вода в Гранд-канале в Венеции - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов
31 июля, 18:46
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыВенецияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала