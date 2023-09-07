https://ria.ru/20230907/venetsiya-1894704962.html

Венеция определилась с датой введения платы за вход в город

Венеция определилась с датой введения платы за вход в город - РИА Новости, 07.09.2023

Венеция определилась с датой введения платы за вход в город

Венеция весной 2024 года планирует ввести плату за вход для однодневных туристов, но сначала в тестовом режиме и всего на 30 дней, сообщает АТОР в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:49

2023-09-07T15:49

2023-09-07T15:49

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венеция весной 2024 года планирует ввести плату за вход для однодневных туристов, но сначала в тестовом режиме и всего на 30 дней, сообщает АТОР в своем телеграм-канале. Такое решение принял городской совет, чтобы найти "новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто только ее посещает".Входной сбор в размере пяти евро будут платить туристы старше 14 лет, которые не остаются на ночевку. Как заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, плата за вход – это не способ заработать деньги: ожидаемые поступления лишь покроют расходы на проведение эксперимента". Власти уверены, что "входной налог" поможет уменьшить число туристов. Городские власти обещают в ближайшую неделю представить календарь с указанием дат, в которые за вход в город будут собирать по пять евро.

https://ria.ru/20230731/venetsiya-1887455570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, венеция, италия