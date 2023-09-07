https://ria.ru/20230907/velosipedisty-1894710526.html
В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами
В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами - РИА Новости, 07.09.2023
В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами
В Ленинградской области грузовик "Скания" въехал в легковую машину, сопровождавшую группу из 11 школьниц-велосипедисток, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:54
2023-09-07T11:54
2023-09-07T14:50
происшествия
ленинградская область
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В Ленинградской области грузовик "Скания" въехал в легковую машину, сопровождавшую группу из 11 школьниц-велосипедисток, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", — уточнили в ведомстве.Спортсменкам по 14-15 лет. Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, они воспитанницы школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Всех пострадавших госпитализировали, одну из девочек прооперировали, она находится в реанимации.Правительство Ленобласти добавило, что всего травмы получили десять человек. Двух пострадавших девочек в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника направили в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших госпитализировали в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых осматривают медики.Причина, по которой водитель фуры врезался в легковушку "Форд", двигавшуюся в попутном направлении, пока не установлена. За рулем тягача находился 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его задержали и допросили как подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей. Инцидент произошел на 59-м километре автотрассы "Скандинавия", на место ДТП направили десять бригад скорой помощи и два вертолета.Следственный комитет и прокуратура проведут проверку из-за инцидента."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП", — отметили в СК.При этом, как заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки от руководства школы. "Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше", — отметил глава федерации.Он уточнил, что тренер отправился на скоростную трассу, не согласовав свои действия с руководством спортивной школы.
https://ria.ru/20230516/dtp-1872199072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами
В Ленинградской области два велосипедиста погибли при аварии с грузовиком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости.
В Ленинградской области грузовик "Скания" въехал в легковую машину, сопровождавшую группу из 11 школьниц-велосипедисток, сообщило ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
"От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", — уточнили в ведомстве.
Спортсменкам по 14-15 лет. Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, они воспитанницы школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Всех пострадавших госпитализировали, одну из девочек прооперировали, она находится в реанимации.
Правительство Ленобласти добавило, что всего травмы получили десять человек. Двух пострадавших девочек в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника направили в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших госпитализировали в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых осматривают медики.
Причина, по которой водитель фуры врезался в легковушку "Форд", двигавшуюся в попутном направлении, пока не установлена. За рулем тягача находился 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его задержали и допросили как подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей.
Инцидент произошел на 59-м километре автотрассы "Скандинавия", на место ДТП направили десять бригад скорой помощи и два вертолета.
Следственный комитет и прокуратура проведут проверку из-за инцидента.
«
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП", — отметили в СК.
При этом, как заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки от руководства школы.
«
"Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше", — отметил глава федерации.
Он уточнил, что тренер отправился на скоростную трассу, не согласовав свои действия с руководством спортивной школы.
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