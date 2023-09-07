https://ria.ru/20230907/velosipedisty-1894710526.html

В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами

В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами - РИА Новости, 07.09.2023

В Ленинградской области произошло ДТП с фурой и велосипедистами

В Ленинградской области грузовик "Скания" въехал в легковую машину, сопровождавшую группу из 11 школьниц-велосипедисток, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:54

2023-09-07T11:54

2023-09-07T14:50

происшествия

ленинградская область

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В Ленинградской области грузовик "Скания" въехал в легковую машину, сопровождавшую группу из 11 школьниц-велосипедисток, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", — уточнили в ведомстве.Спортсменкам по 14-15 лет. Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, они воспитанницы школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Всех пострадавших госпитализировали, одну из девочек прооперировали, она находится в реанимации.Правительство Ленобласти добавило, что всего травмы получили десять человек. Двух пострадавших девочек в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника направили в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших госпитализировали в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых осматривают медики.Причина, по которой водитель фуры врезался в легковушку "Форд", двигавшуюся в попутном направлении, пока не установлена. За рулем тягача находился 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его задержали и допросили как подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей. Инцидент произошел на 59-м километре автотрассы "Скандинавия", на место ДТП направили десять бригад скорой помощи и два вертолета.Следственный комитет и прокуратура проведут проверку из-за инцидента."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП", — отметили в СК.При этом, как заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки от руководства школы. "Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше", — отметил глава федерации.Он уточнил, что тренер отправился на скоростную трассу, не согласовав свои действия с руководством спортивной школы.

https://ria.ru/20230516/dtp-1872199072.html

ленинградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)