https://ria.ru/20230907/vef-1894722950.html

В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ

В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2023

В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ

Нюансы графика президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пока согласовываются, Кремль сообщит о нем чуть позже, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:38

2023-09-07T12:38

2023-09-07T12:38

россия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

вэф-2023

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нюансы графика президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пока согласовываются, Кремль сообщит о нем чуть позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы, наверное, вам в субботу расскажем, у нас в субботу тоже такой будет рабочий день достаточно напряженный, поэтому расскажем в субботу. Сейчас пока еще нюансы досогласовываются", - сказал Песков, отвечая на просьбу рассказать про график президента РФ на ВЭФ. ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, вэф-2023, экономика