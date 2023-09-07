https://ria.ru/20230907/vef-1894722950.html
В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ
В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ
Нюансы графика президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пока согласовываются, Кремль сообщит о нем чуть позже, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:38
2023-09-07T12:38
2023-09-07T12:38
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
вэф-2023
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нюансы графика президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пока согласовываются, Кремль сообщит о нем чуть позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы, наверное, вам в субботу расскажем, у нас в субботу тоже такой будет рабочий день достаточно напряженный, поэтому расскажем в субботу. Сейчас пока еще нюансы досогласовываются", - сказал Песков, отвечая на просьбу рассказать про график президента РФ на ВЭФ. ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, вэф-2023, экономика
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЭФ-2023, Экономика
В Кремле пообещали позже сообщить график работы Путина на ВЭФ
Песков: нюансы графика работы Путина на ВЭФ пока прорабатываются
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нюансы графика президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пока согласовываются, Кремль сообщит о нем чуть позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы, наверное, вам в субботу расскажем, у нас в субботу тоже такой будет рабочий день достаточно напряженный, поэтому расскажем в субботу. Сейчас пока еще нюансы досогласовываются", - сказал Песков, отвечая на просьбу рассказать про график президента РФ на ВЭФ.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке
под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума