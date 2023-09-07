Рейтинг@Mail.ru
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 07.09.2023 (обновлено: 23:49 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/valyuta-1894848858.html
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению - РИА Новости, 07.09.2023
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению
Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:33
2023-09-07T23:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза.Уточняется, что регулятор убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.Вместе с тем Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Речь идет о тех, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Для этих людей сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты. При этом обналичить можно не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность.Остальные средства по-прежнему можно обналичить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту можно получить в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 сентября 2023 года. В ЦБ это решение объяснили западными санкциями: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
https://ria.ru/20230906/valyuta-1894455896.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению

ЦБ снял ограничение на продажу россиянам наличных долларов и евро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза.
Уточняется, что регулятор убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.
Вместе с тем Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Речь идет о тех, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Для этих людей сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты. При этом обналичить можно не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность.
Остальные средства по-прежнему можно обналичить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту можно получить в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.
В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 сентября 2023 года. В ЦБ это решение объяснили западными санкциями: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Рубль начал расти из-за планов ЦБ по увеличению продажи валюты
6 сентября, 09:53
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала