https://ria.ru/20230907/valyuta-1894848858.html
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению - РИА Новости, 07.09.2023
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению
Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:33
2023-09-07T20:33
2023-09-07T23:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза.Уточняется, что регулятор убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.Вместе с тем Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Речь идет о тех, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Для этих людей сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты. При этом обналичить можно не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность.Остальные средства по-прежнему можно обналичить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту можно получить в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 сентября 2023 года. В ЦБ это решение объяснили западными санкциями: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению
ЦБ снял ограничение на продажу россиянам наличных долларов и евро
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует
из пресс-релиза.
Уточняется, что регулятор убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.
Вместе с тем Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Речь идет о тех, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Для этих людей сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты. При этом обналичить можно не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность.
Остальные средства по-прежнему можно обналичить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту можно получить в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.
В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 сентября 2023 года. В ЦБ это решение объяснили западными санкциями: США
и ЕС
запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.
Рубль начал расти из-за планов ЦБ по увеличению продажи валюты