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ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты - РИА Новости, 07.09.2023
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17:35 07.09.2023 (обновлено: 20:13 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/valyuta-1894810782.html
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты - РИА Новости, 07.09.2023
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:35
2023-09-07T20:13
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валюта
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты, говорится в сообщении регулятора.Они будут действовать до 9 марта 2024 года. В ЦБ пояснили, что такое решение вызвано санкциями против Москвы, не позволяющими российским финансовым институтам закупать валюту на Западе.Для владельцев счетов или вкладов, созданных до 9 марта прошлого года, продолжает действовать ограничение на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты. Лимит установлен на уровне десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. При этом сохраняется условие, что граждане ранее не воспользовались этой возможностью.Уточняется, что остальные деньги, как и раньше, можно снять в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, которые положили на счет после этой даты, можно получить по курсу банка на дату выдачи.Для банков на полгода продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет. Юрлица — резиденты в ближайшие полгода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства России.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, валюта
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Валюта
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до марта 2024 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты, говорится в сообщении регулятора.
Они будут действовать до 9 марта 2024 года. В ЦБ пояснили, что такое решение вызвано санкциями против Москвы, не позволяющими российским финансовым институтам закупать валюту на Западе.
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Для владельцев счетов или вкладов, созданных до 9 марта прошлого года, продолжает действовать ограничение на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты. Лимит установлен на уровне десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. При этом сохраняется условие, что граждане ранее не воспользовались этой возможностью.
Уточняется, что остальные деньги, как и раньше, можно снять в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, которые положили на счет после этой даты, можно получить по курсу банка на дату выдачи.
Для банков на полгода продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.
Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет. Юрлица — резиденты в ближайшие полгода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства России.
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