https://ria.ru/20230907/valyuta-1894810782.html

ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты - РИА Новости, 07.09.2023

ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:35

2023-09-07T17:35

2023-09-07T20:13

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты, говорится в сообщении регулятора.Они будут действовать до 9 марта 2024 года. В ЦБ пояснили, что такое решение вызвано санкциями против Москвы, не позволяющими российским финансовым институтам закупать валюту на Западе.Для владельцев счетов или вкладов, созданных до 9 марта прошлого года, продолжает действовать ограничение на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты. Лимит установлен на уровне десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. При этом сохраняется условие, что граждане ранее не воспользовались этой возможностью.Уточняется, что остальные деньги, как и раньше, можно снять в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, которые положили на счет после этой даты, можно получить по курсу банка на дату выдачи.Для банков на полгода продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет. Юрлица — резиденты в ближайшие полгода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства России.

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, валюта