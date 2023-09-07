https://ria.ru/20230907/vagony-1894658362.html

В Якутии сошли с рельсов семь грузовых вагонов

В Якутии сошли с рельсов семь грузовых вагонов - РИА Новости, 07.09.2023

В Якутии сошли с рельсов семь грузовых вагонов

В Алданском районе сошли с рельсов семь грузовых вагонов, предварительно никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:24

2023-09-07T04:24

2023-09-07T05:32

алдан

алданский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯКУТСК, 7 сен - РИА Новости. В Алданском районе сошли с рельсов семь грузовых вагонов, предварительно никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). "Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба. К месту происшествия выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, также направлен аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана. "В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием", - добавили в ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230801/vagony-1887553547.html

алдан

алданский район

россия

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алдан, алданский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия