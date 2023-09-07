https://ria.ru/20230907/utechka-1894863519.html

"МТС банк" отрицает атаки хакеров, утечка данных могла быть на стороне

"МТС банк" отрицает атаки хакеров, утечка данных могла быть на стороне - РИА Новости, 07.09.2023

"МТС банк" отрицает атаки хакеров, утечка данных могла быть на стороне

Утечка базы с данными клиентов "МТС банка" не содержит банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся - наличие в базе... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:21

2023-09-07T23:21

2023-09-07T23:21

экономика

мтс

технологии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Утечка базы с данными клиентов "МТС банка" не содержит банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся - наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ретейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов", заявили РИА Новости в "МТС банке". Ранее телеграм-канал "Утечки информации" сообщил, что в сети появилась база якобы с данными клиентов "МТС банка" на несколько миллионов строк. В ней содержатся персональные данные клиентов, например ФИО, телефон, пол, ИНН и так далее, а также частичные номера карт. "Инфраструктура МТС Банка не подвергалась атакам, данные пользователей вне опасности… Утечка банковской тайны не подтвердилась. Представленная в базе информация не позволяет злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банков, их счета вне опасности", - сообщили в пресс-службе кредитной организации. Банк отметил, что "проверка базы, опубликованной хакерами, показала, что в ней содержатся персональные данные граждан и маскированные номера банковских карт, выпущенных различными российскими банками". Маскирование - это мера защиты, в рамках которой номер банковской карты виден лишь частично. Таким образом, наличие в базе информации о владельцах карт различных эмитентов говорит о том, что "утечка произошла не в каком-либо конкретном банке, а, предположительно, у ретейл-компании либо поставщика цифровых сервисов". Они "хранят и обрабатывают платежные данные пользователей именно в таком виде", заявили в кредитной организации.

https://ria.ru/20230904/irlandiya-1894174987.html

https://ria.ru/20230805/litres-1888364334.html

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экономика, мтс, технологии