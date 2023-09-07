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В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/ustanovka-1894741558.html
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС - РИА Новости, 07.09.2023
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС
Российские военные уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:48
2023-09-07T13:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
с-300пс
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894737980.html
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запорожская область, россия, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, С-300ПС, Безопасность
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС

В Запорожской области уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300ПС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
На Запорожском направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияС-300ПСБезопасность
 
 
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