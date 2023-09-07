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В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС - РИА Новости, 07.09.2023
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС
Российские военные уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:48
2023-09-07T13:48
2023-09-07T13:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
с-300пс
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230907/zaporozhe-1894737980.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, С-300ПС, Безопасность
В Запорожской области уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС
В Запорожской области уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300ПС