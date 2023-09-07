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"Россия освободит": Украине рассказали, как изменятся ее границы
"Россия освободит": Украине рассказали, как изменятся ее границы - РИА Новости, 07.09.2023
"Россия освободит": Украине рассказали, как изменятся ее границы
Конфликт на Украине закончится на российских условиях с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий, заявил американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:07
2023-09-07T15:07
2023-09-07T18:51
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится на российских условиях с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Все закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев", — поделился он своим мнением.Хинкл также отметил, что если киевские власти не прекратят военные действия, то они в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны.
https://ria.ru/20230907/krym-1894681982.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков
"Россия освободит": Украине рассказали, как изменятся ее границы
Американский журналист Хинкл: Россия освободит Киев