https://ria.ru/20230907/uran-1894781555.html

В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном

В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном - РИА Новости, 07.09.2023

В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном

Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:05

2023-09-07T16:05

2023-09-07T16:05

украина

россия

киев

пентагон

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России достаточно", - сказал Бабашов. По его словам, украинцам стоит наконец осознать, что их используют в качестве "пушечного мяса". "Обидно и противно смотреть на то, как украинский режим загоняет все большее количество людей в могилы", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, поставки подобных боеприпасов не решат для Украины никаких стратегических и тактических задач. "Украина вместе с объединенным Западом не в силах победить Россию. Подобные боеприпасы с урановым наполнением поспособствуют только загрязнению территории и различным заболеваниям людей, которые будут на этих территориях жить после окончания конфликта", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киев, пентагон, госдума рф, в мире