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В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном - РИА Новости, 07.09.2023
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16:05 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/uran-1894781555.html
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном - РИА Новости, 07.09.2023
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном
Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:05
2023-09-07T16:05
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киев
пентагон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России достаточно", - сказал Бабашов. По его словам, украинцам стоит наконец осознать, что их используют в качестве "пушечного мяса". "Обидно и противно смотреть на то, как украинский режим загоняет все большее количество людей в могилы", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, поставки подобных боеприпасов не решат для Украины никаких стратегических и тактических задач. "Украина вместе с объединенным Западом не в силах победить Россию. Подобные боеприпасы с урановым наполнением поспособствуют только загрязнению территории и различным заболеваниям людей, которые будут на этих территориях жить после окончания конфликта", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
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украина, россия, киев, пентагон, госдума рф, в мире
Украина, Россия, Киев, Пентагон, Госдума РФ, В мире
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном

В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с обедненным ураном

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
"Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России достаточно", - сказал Бабашов.
По его словам, украинцам стоит наконец осознать, что их используют в качестве "пушечного мяса". "Обидно и противно смотреть на то, как украинский режим загоняет все большее количество людей в могилы", - подчеркнул депутат.
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При этом, по его словам, поставки подобных боеприпасов не решат для Украины никаких стратегических и тактических задач.
"Украина вместе с объединенным Западом не в силах победить Россию. Подобные боеприпасы с урановым наполнением поспособствуют только загрязнению территории и различным заболеваниям людей, которые будут на этих территориях жить после окончания конфликта", - подчеркнул депутат.
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