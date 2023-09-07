https://ria.ru/20230907/uran-1894781555.html
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном - РИА Новости, 07.09.2023
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном
Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:05
2023-09-07T16:05
2023-09-07T16:05
украина
россия
киев
пентагон
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России достаточно", - сказал Бабашов. По его словам, украинцам стоит наконец осознать, что их используют в качестве "пушечного мяса". "Обидно и противно смотреть на то, как украинский режим загоняет все большее количество людей в могилы", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, поставки подобных боеприпасов не решат для Украины никаких стратегических и тактических задач. "Украина вместе с объединенным Западом не в силах победить Россию. Подобные боеприпасы с урановым наполнением поспособствуют только загрязнению территории и различным заболеваниям людей, которые будут на этих территориях жить после окончания конфликта", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, пентагон, госдума рф, в мире
Украина, Россия, Киев, Пентагон, Госдума РФ, В мире
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с ураном
В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с обедненным ураном
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки Украине и использование оружия с обедненным ураном могут привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.
Ранее Пентагон
сообщил, что США
передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
"Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России
достаточно", - сказал Бабашов.
По его словам, украинцам стоит наконец осознать, что их используют в качестве "пушечного мяса". "Обидно и противно смотреть на то, как украинский режим загоняет все большее количество людей в могилы", - подчеркнул депутат.
Удар в спину. Бывшая колония оставила Европу без урана
При этом, по его словам, поставки подобных боеприпасов не решат для Украины никаких стратегических и тактических задач.
"Украина вместе с объединенным Западом не в силах победить Россию. Подобные боеприпасы с урановым наполнением поспособствуют только загрязнению территории и различным заболеваниям людей, которые будут на этих территориях жить после окончания конфликта", - подчеркнул депутат.
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана