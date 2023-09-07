https://ria.ru/20230907/uran-1894749232.html
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву - РИА Новости, 07.09.2023
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву
Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:14
2023-09-07T14:14
2023-09-07T14:14
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
александр форманчук
министерство обороны сша
зерновая сделка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894632144_244:83:982:498_1920x0_80_0_0_8c983e4b1d88fb06533741cf04c5eb70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест", - считает Форманчук. Он отметил, что уже сегодня некоторые страны категорически отказываются принимать украинское зерно.
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230907/snaryady-1894731402.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894632144_0:0:986:741_1920x0_80_0_0_330d6413bf14be1ede759e41a29faa16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сша, александр форманчук, министерство обороны сша, зерновая сделка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Александр Форманчук, Министерство обороны США, Зерновая сделка, В мире
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву
Форманчук: поставки снарядов с ураном поставят крест на экспорте зерна Киевом