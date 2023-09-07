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В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/uran-1894749232.html
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву - РИА Новости, 07.09.2023
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву
Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:14
2023-09-07T14:14
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
александр форманчук
министерство обороны сша
зерновая сделка
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест", - считает Форманчук. Он отметил, что уже сегодня некоторые страны категорически отказываются принимать украинское зерно.
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230907/snaryady-1894731402.html
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украина, киев, сша, александр форманчук, министерство обороны сша, зерновая сделка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Александр Форманчук, Министерство обороны США, Зерновая сделка, В мире
В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву

Форманчук: поставки снарядов с ураном поставят крест на экспорте зерна Киевом

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
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"Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест", - считает Форманчук.
Он отметил, что уже сегодня некоторые страны категорически отказываются принимать украинское зерно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШААлександр ФорманчукМинистерство обороны СШАЗерновая сделкаВ мире
 
 
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