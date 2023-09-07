https://ria.ru/20230907/uran-1894749232.html

В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву

В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву - РИА Новости, 07.09.2023

В Крыму оценили последствия поставок снарядов с ураном Киеву

Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:14

2023-09-07T14:14

2023-09-07T14:14

специальная военная операция на украине

украина

киев

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александр форманчук

министерство обороны сша

зерновая сделка

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Западные поставки и использование оружия с обедненным ураном поставит крест на Украине как экспортере зерна, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест", - считает Форманчук. Он отметил, что уже сегодня некоторые страны категорически отказываются принимать украинское зерно.

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230907/snaryady-1894731402.html

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украина, киев, сша, александр форманчук, министерство обороны сша, зерновая сделка, в мире