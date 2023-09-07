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Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине - РИА Новости, 07.09.2023
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12:36 07.09.2023 (обновлено: 13:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/uran-1894722337.html
Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине
Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине
Вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине ляжет на США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:36
2023-09-07T13:09
в мире
сша
югославия
россия
дмитрий песков
пентагон
уран
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине ляжет на США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующий рост числа страдающих онкологией и другими заболеваниями&quot;, — напомнил представитель Кремля.Последствия тех бомбардировок ощущают и следующие поколения, добавил Песков.Он предупредил, что повторение югославской истории может ожидать те районы Украины, где будут использоваться снаряды с обедненным ураном.Накануне Пентагон официально объявил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи.Америка стала второй страной, которая анонсировала передачу Украине таких боеприпасов после Великобритании.Как отметил Владимир Путин, снаряды с обедненным ураном не относятся к разряду оружия массового уничтожения, но создают радиоактивную пыль и загрязняют почву. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.В ответ на такой шаг Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894668505.html
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в мире, сша, югославия, россия, дмитрий песков, пентагон, уран
В мире, США, Югославия, Россия, Дмитрий Песков, Пентагон, Уран
Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине

Песков: ответственность за передачу боеприпасов с ураном Украине ляжет на США

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине ляжет на США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующий рост числа страдающих онкологией и другими заболеваниями", — напомнил представитель Кремля.

Последствия тех бомбардировок ощущают и следующие поколения, добавил Песков.
Он предупредил, что повторение югославской истории может ожидать те районы Украины, где будут использоваться снаряды с обедненным ураном.

Обедненный уран получают после выделения изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием. Радиоактивность обедненного урана ниже, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

Накануне Пентагон официально объявил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи.
Америка стала второй страной, которая анонсировала передачу Украине таких боеприпасов после Великобритании.
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Как отметил Владимир Путин, снаряды с обедненным ураном не относятся к разряду оружия массового уничтожения, но создают радиоактивную пыль и загрязняют почву. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.
В ответ на такой шаг Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
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В миреСШАЮгославияРоссияДмитрий ПесковПентагонУран
 
 
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