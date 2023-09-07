Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Гагин: курс главы МО Украины Умерова будет направлен на уничтожение народа
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова не будет отличаться от курса его предшественника и будет направлен на уничтожение украинского народа, при этом теперь есть опасения пробуждения в Крыму запрещенных в РФ спящих радикальных ячеек, учитывая связь Умерова с ними, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Накануне украинский парламент одобрил назначение Умерова министром обороны.
"На смену еще постсоветскому жулику (Алексею) Резникову, который сейчас обоснуется в Соединенных Штатах для того, чтобы тратить деньги, которые он получил за геноцид украинского и русского народов, будучи на своей должности, (пришел) господин Умеров - представитель крымско-татарского этноса, что, собственно говоря, и все. Кроме этого больше ничего не связывает его ни с Крымом, ни с Украиной", - сказал Гагин.
По его словам, устремления нового министра будут связаны с США.
"Не трудно догадаться, что курс Умерова будет тем же самым - на могилизацию украинского народа, вооруженных сил Украины. Единственное, что стоит сказать, Умеров был связан с крымско-татарской организацией, запрещенной в России, - "Меджлис крымскотатарского народа"*. С приходом Умерова на должность придется, скорее всего, опасаться пробуждения так называемых спящих ячеек радикальных исламистских организаций в Крыму и Севастополе, что не может не напрячь наши спецслужбы на полуострове. Но а в целом, ничего не изменилось", - заявил советник Дениса Пушилина.
Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя 2 года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.