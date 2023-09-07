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Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины - РИА Новости, 07.09.2023
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11:48 07.09.2023 (обновлено: 11:49 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/umerov-1894708844.html
Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины - РИА Новости, 07.09.2023
Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова не будет отличаться от курса его предшественника и будет направлен на уничтожение украинского народа, при... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:48
2023-09-07T11:49
украина
рустем умеров
ян гагин
в мире
алексей резников
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова не будет отличаться от курса его предшественника и будет направлен на уничтожение украинского народа, при этом теперь есть опасения пробуждения в Крыму запрещенных в РФ спящих радикальных ячеек, учитывая связь Умерова с ними, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Накануне украинский парламент одобрил назначение Умерова министром обороны. "На смену еще постсоветскому жулику (Алексею) Резникову, который сейчас обоснуется в Соединенных Штатах для того, чтобы тратить деньги, которые он получил за геноцид украинского и русского народов, будучи на своей должности, (пришел) господин Умеров - представитель крымско-татарского этноса, что, собственно говоря, и все. Кроме этого больше ничего не связывает его ни с Крымом, ни с Украиной", - сказал Гагин. По его словам, устремления нового министра будут связаны с США. "Не трудно догадаться, что курс Умерова будет тем же самым - на могилизацию украинского народа, вооруженных сил Украины. Единственное, что стоит сказать, Умеров был связан с крымско-татарской организацией, запрещенной в России, - "Меджлис крымскотатарского народа"*. С приходом Умерова на должность придется, скорее всего, опасаться пробуждения так называемых спящих ячеек радикальных исламистских организаций в Крыму и Севастополе, что не может не напрячь наши спецслужбы на полуострове. Но а в целом, ничего не изменилось", - заявил советник Дениса Пушилина. Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя 2 года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894550316.html
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украина, рустем умеров, ян гагин, в мире, алексей резников
Украина, Рустем Умеров, Ян Гагин, В мире, Алексей Резников
Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Гагин: курс главы МО Украины Умерова будет направлен на уничтожение народа

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова не будет отличаться от курса его предшественника и будет направлен на уничтожение украинского народа, при этом теперь есть опасения пробуждения в Крыму запрещенных в РФ спящих радикальных ячеек, учитывая связь Умерова с ними, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Накануне украинский парламент одобрил назначение Умерова министром обороны.
Рустем Умеров
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине
6 сентября, 15:33
"На смену еще постсоветскому жулику (Алексею) Резникову, который сейчас обоснуется в Соединенных Штатах для того, чтобы тратить деньги, которые он получил за геноцид украинского и русского народов, будучи на своей должности, (пришел) господин Умеров - представитель крымско-татарского этноса, что, собственно говоря, и все. Кроме этого больше ничего не связывает его ни с Крымом, ни с Украиной", - сказал Гагин.
По его словам, устремления нового министра будут связаны с США.
"Не трудно догадаться, что курс Умерова будет тем же самым - на могилизацию украинского народа, вооруженных сил Украины. Единственное, что стоит сказать, Умеров был связан с крымско-татарской организацией, запрещенной в России, - "Меджлис крымскотатарского народа"*. С приходом Умерова на должность придется, скорее всего, опасаться пробуждения так называемых спящих ячеек радикальных исламистских организаций в Крыму и Севастополе, что не может не напрячь наши спецслужбы на полуострове. Но а в целом, ничего не изменилось", - заявил советник Дениса Пушилина.
Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя 2 года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Биография Рустема Умерова
6 сентября, 14:37
 
УкраинаРустем УмеровЯн ГагинВ миреАлексей Резников
 
 
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