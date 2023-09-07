https://ria.ru/20230907/umerov-1894708844.html

Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины - РИА Новости, 07.09.2023

Гагин прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины

Курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова не будет отличаться от курса его предшественника и будет направлен на уничтожение украинского народа, при... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:48

2023-09-07T11:48

2023-09-07T11:49

украина

рустем умеров

ян гагин

в мире

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова не будет отличаться от курса его предшественника и будет направлен на уничтожение украинского народа, при этом теперь есть опасения пробуждения в Крыму запрещенных в РФ спящих радикальных ячеек, учитывая связь Умерова с ними, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Накануне украинский парламент одобрил назначение Умерова министром обороны. "На смену еще постсоветскому жулику (Алексею) Резникову, который сейчас обоснуется в Соединенных Штатах для того, чтобы тратить деньги, которые он получил за геноцид украинского и русского народов, будучи на своей должности, (пришел) господин Умеров - представитель крымско-татарского этноса, что, собственно говоря, и все. Кроме этого больше ничего не связывает его ни с Крымом, ни с Украиной", - сказал Гагин. По его словам, устремления нового министра будут связаны с США. "Не трудно догадаться, что курс Умерова будет тем же самым - на могилизацию украинского народа, вооруженных сил Украины. Единственное, что стоит сказать, Умеров был связан с крымско-татарской организацией, запрещенной в России, - "Меджлис крымскотатарского народа"*. С приходом Умерова на должность придется, скорее всего, опасаться пробуждения так называемых спящих ячеек радикальных исламистских организаций в Крыму и Севастополе, что не может не напрячь наши спецслужбы на полуострове. Но а в целом, ничего не изменилось", - заявил советник Дениса Пушилина. Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя 2 года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894550316.html

https://ria.ru/20230906/umerov-1894529712.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, рустем умеров, ян гагин, в мире, алексей резников