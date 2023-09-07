https://ria.ru/20230907/ukraina-1894853302.html
"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, заявили военные эксперты USA Today. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:18
2023-09-07T21:18
2023-09-07T23:38
политика
украина
россия
сша
рустем умеров
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, заявили военные эксперты USA Today."У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек", — сказал ветеран ВВС США Стивен Майерс.По мнению специалиста, Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта. С ним согласился и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. Ученый уверен, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова — правильный шаг с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.Макфейт напомнил, что Вашингтон полагался на тактику конвенциональной войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане и проиграл. Но Пентагон не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в украинской кампании, отметил он."Украина идет в никуда. Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице", — резюмировал профессор.Россия много раз указывала на готовность к мирным переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент страны Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.
https://ria.ru/20230907/plan-1894844501.html
https://ria.ru/20230907/vsu-1894779318.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, сша, рустем умеров, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией