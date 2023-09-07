https://ria.ru/20230907/ukraina-1894853302.html

"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине

"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине - РИА Новости, 07.09.2023

"У них большие проблемы". В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине

Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, заявили военные эксперты USA Today. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:18

2023-09-07T21:18

2023-09-07T23:38

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, заявили военные эксперты USA Today."У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек", — сказал ветеран ВВС США Стивен Майерс.По мнению специалиста, Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта. С ним согласился и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. Ученый уверен, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова — правильный шаг с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.Макфейт напомнил, что Вашингтон полагался на тактику конвенциональной войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане и проиграл. Но Пентагон не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в украинской кампании, отметил он."Украина идет в никуда. Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице", — резюмировал профессор.Россия много раз указывала на готовность к мирным переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент страны Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.

https://ria.ru/20230907/plan-1894844501.html

https://ria.ru/20230907/vsu-1894779318.html

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политика, украина, россия, сша, рустем умеров, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша