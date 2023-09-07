https://ria.ru/20230907/ukraina-1894823318.html

На Украине пока не запретили выезд женщин-медиков за рубеж

На Украине пока не запретили выезд женщин-медиков за рубеж - РИА Новости, 07.09.2023

На Украине пока не запретили выезд женщин-медиков за рубеж

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пока не поступало никаких распоряжений о запрете на выезд с Украины женщин РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:13

2023-09-07T18:13

2023-09-07T18:15

в мире

андрей демченко

украина

федор вениславский

владислав селезнев

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пока не поступало никаких распоряжений о запрете на выезд с Украины женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, вставших на воинский учет, соответствующее решение принимает кабмин страны. Ранее в четверг член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября. "В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины", - приводит слова Демченко агентство РБК-Украина. Он добавил, что других ограничений в настоящее время нет. В то же время он добавил, что, если будут внесены изменения в эти правила, их будут соблюдать. "Если будут такие изменения приняты и вступят в силу, и в них будут указаны четкие категории, кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", - сказал Демченко. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892476444.html

https://ria.ru/20230811/vsu-1889577750.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андрей демченко, украина, федор вениславский, владислав селезнев, верховная рада украины