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Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 07.09.2023 (обновлено: 18:04 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html
Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста - РИА Новости, 07.09.2023
Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста
Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявили в МВД республики, пишет Exxpress. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:45
2023-09-07T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
украина
ситуация в днр и лнр
мвд австрии
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ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявили в МВД республики, пишет Exxpress. "Мы никогда не стали бы это делать", — сказал представитель министерства.Так в ведомстве прокомментировали желание Киева, чтобы все страны Западной Европы выслали бежавших украинцев. "Это было бы массовым посягательством на наш суверенитет, мы никогда на это не пойдем, поэтому украинцев, годных к военной службе, проживающих в Австрии, на родину отправлять, конечно, не будут", — добавили в МВД. По данным издания, в Австрии проживают 14 тысяч украинцев, годных к военной службе. В понедельник издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. В конце августа Владимир Зеленский поручил проверить все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022-го. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.На Украине с 24 февраля 2022-го ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230904/ukraintsy-1894054656.html
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в мире, австрия, украина, ситуация в днр и лнр, мвд австрии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, МВД Австрии
Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста

Exxpress: Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Вене
Сотрудники полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявили в МВД республики, пишет Exxpress.
«
"Мы никогда не стали бы это делать", — сказал представитель министерства.
Так в ведомстве прокомментировали желание Киева, чтобы все страны Западной Европы выслали бежавших украинцев.
"Это было бы массовым посягательством на наш суверенитет, мы никогда на это не пойдем, поэтому украинцев, годных к военной службе, проживающих в Австрии, на родину отправлять, конечно, не будут", — добавили в МВД.
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По данным издания, в Австрии проживают 14 тысяч украинцев, годных к военной службе.
В понедельник издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста.
В конце августа Владимир Зеленский поручил проверить все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022-го. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.
На Украине с 24 февраля 2022-го ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМВД Австрии
 
 
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