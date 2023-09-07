https://ria.ru/20230907/ukraina-1894794545.html

Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста

Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста - РИА Новости, 07.09.2023

Австрия отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста

Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявили в МВД республики, пишет Exxpress. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:45

2023-09-07T16:45

2023-09-07T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

австрия

украина

ситуация в днр и лнр

мвд австрии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801521764_0:276:3077:2007_1920x0_80_0_0_449b8c9bff168ef59a4553481d888b9a.jpg

ВЕНА, 7 сен — РИА Новости. Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявили в МВД республики, пишет Exxpress. "Мы никогда не стали бы это делать", — сказал представитель министерства.Так в ведомстве прокомментировали желание Киева, чтобы все страны Западной Европы выслали бежавших украинцев. "Это было бы массовым посягательством на наш суверенитет, мы никогда на это не пойдем, поэтому украинцев, годных к военной службе, проживающих в Австрии, на родину отправлять, конечно, не будут", — добавили в МВД. По данным издания, в Австрии проживают 14 тысяч украинцев, годных к военной службе. В понедельник издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. В конце августа Владимир Зеленский поручил проверить все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022-го. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.На Украине с 24 февраля 2022-го ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230904/ukraintsy-1894054656.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, украина, ситуация в днр и лнр, мвд австрии