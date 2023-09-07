https://ria.ru/20230907/ukraina-1894713704.html

Киев временно запретил чиновникам ездить в Польшу, заявили в Раде

Киев временно запретил чиновникам ездить в Польшу, заявили в Раде - РИА Новости, 07.09.2023

Киев временно запретил чиновникам ездить в Польшу, заявили в Раде

Украинские власти неформально запретили чиновникам и парламентариям осуществлять поездки в Польшу до тех пор, пока не будет снят запрет на импорт украинской... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:09

2023-09-07T12:09

2023-09-07T12:12

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польша

украина

алексей гончаренко

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские власти неформально запретили чиновникам и парламентариям осуществлять поездки в Польшу до тех пор, пока не будет снят запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале. Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. "Польша не принимает наше зерно. Делает это потому, что скоро выборы - 15 октября... Что делает наша власть? Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию", - написал Гончаренко.Такие меры он назвал "абсурдом" и "недружественным шагом" по отношению к польской стороне. Гончаренко пояснил, что позиция Польши оправдывается тем, что фермеры являются одним из "краеугольных камней" экономики и электората. При этом добавил, что властям обеих стран "не нужно играть в войнушки". "Нужно использовать дунайские порты, Румынию, Молдавию. Надо в конце концов перетерпеть до 15 октября", - резюмировал украинский депутат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина, алексей гончаренко