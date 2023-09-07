Киев временно запретил чиновникам ездить в Польшу, заявили в Раде
Депутат: Киев ограничил чиновникам въезд в Польшу из-за запрета на ввоз зерна
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские власти неформально запретили чиновникам и парламентариям осуществлять поездки в Польшу до тех пор, пока не будет снят запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.
"Польша не принимает наше зерно. Делает это потому, что скоро выборы - 15 октября... Что делает наша власть? Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию", - написал Гончаренко.
Такие меры он назвал "абсурдом" и "недружественным шагом" по отношению к польской стороне. Гончаренко пояснил, что позиция Польши оправдывается тем, что фермеры являются одним из "краеугольных камней" экономики и электората. При этом добавил, что властям обеих стран "не нужно играть в войнушки". "Нужно использовать дунайские порты, Румынию, Молдавию. Надо в конце концов перетерпеть до 15 октября", - резюмировал украинский депутат.