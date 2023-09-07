https://ria.ru/20230907/ukraina-1894651743.html
Зеленский пригрозил ЕС судом
Зеленский пригрозил ЕС судом - РИА Новости, 07.09.2023
Зеленский пригрозил ЕС судом
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции, об этом говорится в его... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T01:09
2023-09-07T01:09
2023-09-07T09:33
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции, об этом говорится в его обращении к саммиту стран — участниц Инициативы трех морей."Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!" – заявил Зеленский.Он отметил, что в Киеве "спокойно смотрят" на то, как украинское зерно становится "источником неплохого дохода" для некоторых стран Европы, занимающихся переработкой и зарабатывающих на логистике. Конкретно для украинского сегмента европейской экономики речь идет не о заработке, а о выживании, подчеркнул президент.Зеленский "отдельно" обратился к Европейской комиссии, заявив, что "основа Европы" – в том числе свободная конкуренция и "выполнение обещаний". По его утверждению, Киев не мешает конкуренции, но не будет "спокойно воспринимать нарушение данных обещаний", включая Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС."Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там", — пригрозил он.Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении до сих пор не решен. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. В Киеве заявили, что категорически не согласны с такими планами и призвали руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
https://ria.ru/20230905/ustupki-1894203024.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Зеленский пригрозил ЕС судом
Зеленский пригрозил ЕС арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции, об этом говорится в его обращении к саммиту стран — участниц Инициативы трех морей.
"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!" – заявил Зеленский.
В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке
Он отметил, что в Киеве
"спокойно смотрят" на то, как украинское зерно становится "источником неплохого дохода" для некоторых стран Европы
, занимающихся переработкой и зарабатывающих на логистике. Конкретно для украинского сегмента европейской экономики речь идет не о заработке, а о выживании, подчеркнул президент.
Зеленский "отдельно" обратился к Европейской комиссии, заявив, что "основа Европы" – в том числе свободная конкуренция и "выполнение обещаний". По его утверждению, Киев не мешает конкуренции, но не будет "спокойно воспринимать нарушение данных обещаний", включая Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там", — пригрозил он.
"Инициатива трех морей" известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, в состав которой входит 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.
Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении до сих пор не решен. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. В Киеве заявили, что категорически не согласны с такими планами и призвали руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
Глава парламента Словакии призвал продлить запрет на импорт зерна с Украины