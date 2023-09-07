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Уничтожил всех. В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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14:19 07.09.2023 (обновлено: 00:18 08.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html
Уничтожил всех. В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине
Уничтожил всех. В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
Уничтожил всех. В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине
Уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показало, что российские установки "Корнет" способны сжечь любой западный танк, пишет американский журнал... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-07T14:19
2023-09-08T00:18
в мире
украина
великобритания
нато
сша
challenger 2 (танк)
птрк "корнет"
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показало, что российские установки "Корнет" способны сжечь любой западный танк, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Утверждения о том, что был использован &quot;Корнет&quot;, совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства&quot;, — говорится в материале.Обозреватели отметили, что за всю историю применения этого оружия в бою оно смогло сжечь все основные западные танки: американский Abrams, израильский Merkava 4, а совершенно недавно – немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.Журналисты предположили, что уничтожение самого тяжело бронированного танка НАТО на Украине, скорее всего, вызовет серьезные волнения среди членов альянса.&quot;Российский &quot;Корнет&quot; зарекомендовал себя как мощнейшая установка&quot;, — подытожили авторы статьи.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон отправлять пока не планирует.
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в мире, украина, великобритания, нато, сша, challenger 2 (танк), птрк "корнет"
В мире, Украина, Великобритания, НАТО, США, Challenger 2 (танк), ПТРК "Корнет"
Уничтожил всех. В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине

Military Watch: "Корнеты" ВС России способны уничтожить любые танки стран Запада

Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показало, что российские установки "Корнет" способны сжечь любой западный танк, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Утверждения о том, что был использован "Корнет", совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства", — говорится в материале.

Обозреватели отметили, что за всю историю применения этого оружия в бою оно смогло сжечь все основные западные танки: американский Abrams, израильский Merkava 4, а совершенно недавно – немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.
Журналисты предположили, что уничтожение самого тяжело бронированного танка НАТО на Украине, скорее всего, вызовет серьезные волнения среди членов альянса.
«

"Российский "Корнет" зарекомендовал себя как мощнейшая установка", — подытожили авторы статьи.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон отправлять пока не планирует.
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В миреУкраинаВеликобританияНАТОСШАChallenger 2 (танк)ПТРК "Корнет"
 
 
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