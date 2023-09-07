https://ria.ru/20230907/ugroza-1894631183.html

Над будущим России нависла серьезная угроза

Над будущим России нависла серьезная угроза - РИА Новости, 07.09.2023

Над будущим России нависла серьезная угроза

Наша страна в своем историческом марафоне подошла к отметке, когда нужно принимать принципиальное решение, от которого будет зависеть, насколько успешным... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:05

россия

арктика

дальний восток

виктор черномырдин

аналитика

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Наша страна в своем историческом марафоне подошла к отметке, когда нужно принимать принципиальное решение, от которого будет зависеть, насколько успешным окажется цивилизационный бег государства под названием Россия. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики озвучил довольно неприятный факт, впрочем, он прослеживался уже достаточно давно. Из слов Алексея Чекункова следует, что в настоящий момент новейшая и критически важная транспортная артерия нашей страны, а именно Северный морской путь, стремительно набирающий важность в рамках геополитического противостояния, работает в условиях нехватки ледоколов.Проблема, с одной стороны, довольно внезапная для широкого обывателя, знающего, что Россия — страна с единственным ледокольным флотом в мире, с другой, давно прогнозируемая, и вот почему.Важность полярной транспортной артерии весь мир осознал в суровые годы Второй мировой войны, однако и после ее окончания про морскую магистраль не забыли. Еще в те времена, когда по СМП в период навигации пробивались считанные суда, мировые биржи по интенсивности этого движения проводили анализ состояния советской экономики стран ближнего к нам Заполярья и на этом основании делали торговые и экономические прогнозы. Весьма точные, надо сказать.Страна Советов, хотя и не была обложена таким количеством санкций и рестрикций, как ее правопреемница, понимала всю важность и Арктики, и морского пути через шесть студеных морей — Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово. Несмотря на то что суда ледокольного класса строились давно, отправной точкой стал 1959 год, когда был официально принят в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин". За следующие 20 лет СССР создал целый флот, а в 1975-м атомный ледокол "Арктика" окончательно замкнул трассу СМП от пролива Карские Ворота до бухты Провидения, доказав возможность круглогодичной навигации в западной части маршрута.После крушения Советского Союза российское Заполярье погрузилось во тьму разрухи, которая тянулась без малого 20 лет. Закрывались шахты и аэродромы, вымирали городки и ветшали без заботы причальные стенки портов. Необходимость возрождения и, что главное, резкого расширения возможностей СПМ со всей ясностью засияла после 2014-го и первой попытки коллективного Запада отрезать нас от мировых рынков, погрузить в принудительную бедность и изоляцию. Были приняты государственные программы развития — на Север на волне обильных бюджетных вливаний возрождать и отстраивать поехали первые партии строителей, энергетиков и военных.Чтобы понять объем проведенных работ, напомним, что в 1998 году по СМП прошли смехотворные 1,4 миллиона тонн грузов, а к 2018-му этот показатель вырос до 19,6 миллиона тонн. На этом временном отрезке однозначную выгоду полярного маршрута осознал Китай, сцепившийся в торговой войне с США, тем более что в 2022 году правительство одобрило законопроект, запрещающий заход в северные территориальные воды любых иностранных военных кораблей. Фактически полярная трасса стала сугубо российской и полностью защищенной от всех любителей санкций и провокаций. Немудрено, что в 2022-м товарооборот вдоль берегов нашего Заполярья достиг 34 миллионов тонн.Но этого мало, очень мало.Мы заметно отстаем от своих собственных графиков, по которым в 2024 году по СМП должно транспортироваться не меньше 80 миллионов, а к не такому уж далекому 2030-му фантастические 200 миллионов тонн грузов. Причина озвучена главой Минвостокразвития: стране не хватает ледоколов даже при условии, что в строю стоят сверхмощные и ультрасовременные "Арктика" и "Сибирь", их коллеги постарше "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр", "Вайгач" и более 30 судов, включая дизельные и портовые ледоколы, буксиры и ледовые контейнеровозы.Государство не жалело ни усилий, ни денег, утопив рычаг хода в положение "полный вперед".Средний срок строительства ледокола проекта 22220 ("Арктика" стоимостью около 60 миллиардов рублей) сократился с семи до четырех с половиной лет, при этом локализация уверенно перевалила 90 процентов. Строятся дизель-электрические ледоколы проекта 22600 ("Виктор Черномырдин", цена — 12 миллиардов рублей), гудят газовые горелки в доках сборки гигантов проекта 10510 ("Лидер", стоимость — 120 миллиардов).И все равно мало, не хватает, не успеваем.Происходит это потому, что строительство покорителей свинцовых вод и торосов ведется всего на нескольких заводах, пересчитать которые можно по пальцам одной руки. При этом завод — это не явление в вакууме: любое крупное предприятие — это люди, рабочие во всем спектре прикладных специальностей.Государство российское вновь упирается в давнюю и никак не решаемую проблему нехватки рабочих рук, которая не восполняется примитивным завозом трудовых мигрантов из бывших союзных республик. Хотя бы потому, что проектирование, строительство, ходовые испытания, доводка электроники и эксплуатация судовых энергетических установок кратно сложнее, чем кладка кирпича и асфальта. Да и допуск секретности никто не отменял. То есть нужны свои собственные рабочие, строители, моряки. Молодые, грамотные, мотивированные и готовые жить в районе южного берега моря Лаптевых.Именно этот вопрос на сегодняшний день является той пробкой, что тормозит и динамику государственного прогресса, и плотность движения судов по СМП. Проблематика дефицита квалифицированных рабочих рук переросла пределы отдельных заводов, комбинатов и вышла на уровень государства. И решать ее предстоит именно государству с привлечением всех доступных сил и средств. Возрождая кинематограф, который будет снимать не сериалы про бесконечных мажоров, а фильмы вроде "Высоты" и "Весны на Заречной улице". Рассказывая в газетах и по радио не про очередного сбежавшего испуганного патриота, а про ударную бригаду сварщиков, которым за успехи в работе вручили увесистые премии или хорошие автомобили.Люди, которые определяют вектор дальнейшего развития нашего государства, должны осознать наконец, что корабли, самолеты и мосты через Енисей строит не офисный планктон, а работяги. Их нужно любить, про них нужно писать книги и им нужно достойно платить. Или отказаться от своих планов.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

россия

арктика

дальний восток

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россия, арктика, дальний восток, виктор черномырдин, аналитика